Al menos tres heridos en un ataque "masivo" con drones ucranianos en la ciudad rusa de Volgogrado

Al menos tres personas han resultado heridas este sábado en la ciudad rusa de Volgogrado como consecuencia de un ataque "masivo" con drones procedentes de Ucrania, de los cuales la fuerza de defensa antiaérea rusa ha "interceptado y destruido" 36, según han informado las autoridades de Rusia.

"Esta noche, las unidades de defensa aérea del Ministerio de Defensa ruso están repeliendo un ataque masivo con vehículos aéreos no tripulados en el territorio de la región de Volgogrado (...). Lamentablemente, hay tres heridos; los servicios médicos les están brindando toda la asistencia necesaria y no corren peligro de muerte", ha comunicado el gobernador regional, Andrei Bocharov, en un informe de situación difundido vía Telegram.

Según Bocharov, ataques contra edificios residenciales en los barrios de Dzerzhinski y Traktorozavodski han ocasionado asimismo daños materiales en numerosas viviendas, incluido un incendio que "ha sido extinguido de inmediato".

"Especialistas de los servicios de emergencia y las autoridades municipales están trabajando para evaluar los daños y mitigar las consecuencias. He dado instrucciones a la administración de Volgogrado para que habilite un centro de acogida temporal para garantizar la seguridad de los residentes durante el trabajo de los (desalojados)", ha agregado el gobernador.

Paralelamente, el Ministerio de Defensa ruso ha informado de que un total de 36 drones ucranianos han sido derribados durante la misma noche en distintas regiones del país.

Según un comunicado compartido en la misma plataforma, 17 aparatos han sido neutralizados en la región de Rostov, doce en Bélgorod, tres tanto en Voronezh como sobre Crimea y uno en el área de Saratov.

La cartera de Defensa ha precisado que todas las intercepciones se han producido entre las 19.00 horas (hora local) y las 23.00 horas (hora local), gracias a los sistemas de defensa aérea que se encontraban en servicio en ese momento.

Estos ataques se han producido en el mismo día en el que el Ministerio de Defensa de Rusia ha informado de la "liberación" de la localidad de Yablokovo, en la provincia ucraniana de Zaporiyia, así como del lanzamiento de nuevos ataques contra "instalaciones energéticas en 152 distritos vinculados al complejo militar-industrial de Ucrania", lanzando aproximadamente 135 aviones no tripulados en unas horas, de acuerdo con el Estado Mayor de la Defensa de Ucrania.