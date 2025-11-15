Agencias

VÍDEO: Pisarello (Comuns) afirma que la monarquía "quedará atada" al franquismo si el Rey no lo condena

Guardar

El portavoz de los Comuns en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha afirmado que "la monarquía borbónica quedará atada al nombre del dictador para siempre" si el Rey Felipe VI no condena abiertamente el franquismo.

Lo ha dicho este sábado en el acto 'La mobilització social per a la democràcia, ahir i avui', organizado por la Fundació Sentit Comú en La Model de Barcelona por los 50 años de la muerte de Francisco Franco.

Pisarello ha recordado que los Comuns están contra el acto organizado por la Casa Real el 21 de noviembre con representantes institucionales por el cincuentenario de la restauración de la Monarquía: "No coincide con la aprobación de la Constitución, pongamos por caso, sino que coincide con la muerte del dictador".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/1027417/1/pisarello-comuns-cree-monarquia-quedara-atada-franquismo-si-rey-no-condena

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un ciberataque reivindicado por piratas informáticos rusos afecta a páginas web oficiales en Dinamarca

La Agencia de Protección Civil confirma que múltiples portales gubernamentales y empresariales presentan fallas tras ataques de denegación de servicio, mientras un grupo ruso asume la autoría y autoridades alertan sobre nuevos intentos ante inminentes comicios en noviembre

Un ciberataque reivindicado por piratas

Evacuada por motivos de seguridad la sede de la cadena francesa BFM TV

Evacuada por motivos de seguridad

Ucrania anuncia un nuevo ataque contra la gran refinería rusa de Rosneft en la región de Riazán

Ucrania anuncia un nuevo ataque

La semFYC propone que las bajas laborales breves puedan justificarse con una declaración responsable del trabajador

Incorporar una autojustificación para ausencias cortas reduciría trámites en atención sanitaria y además impulsaría la implicación del trabajador, según especialistas que reclaman reformas legales, digitalización y coordinación real entre todos los niveles del sistema

La semFYC propone que las

Muere una británica de 85 años por el temporal en el Algarve portugués

Muere una británica de 85