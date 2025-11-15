Agencias

Una mujer alemana y sus dos hijos fallecen tras una intoxicación alimentaria en Estambul

Una mujer de nacionalidad alemana y origen turco, así como sus dos hijos han fallecido como consecuencia de una intoxicación alimentaria en Estambul, Turquía. Otros dos miembros de la familia han sido hospitalizados y hasta el momento han sido detenidas cuatro personas por su presunta responsabilidad en lo ocurrido.

Los fallecidos son Kadir Muhammet y Masal Böcek, menores de edad, y su madre, Çigdem Böcek. Todos ellos se hospedaban desde el 9 de noviembre en un hotel del barrio de Fatih de Estambul y fueron hospitalizados tres días después tras sufrir náuseas agudas y vómitos.

La familia habría ingerido el 11 de noviembre mejillones rellenos de arroz y picantes en un puesto callejero del barrio de Ortaköy, en la costa oriental de la parte europea de Estambul, y comieron juntos en un restaurante. Después comenzaron a sentir náuseas y vómitos y acudieron al día siguiente a un hospital.

Tras ser atendidos regresaron al hotel y al poco tiempo la madre encontró a la hija inmóvil. Los sanitarios que acudieron certificaron su muerte y trasladaron de nuevo a toda la familia al Hospital Universitario y de Investigación de Taksim. Dos huéspedes de ese mismo hotel han sido hospitalizados con síntomas similares, según se ha podido saber este sábado.

La Dirección Provincial de Sanidad ha abierto una investigación sobre lo ocurrido y han sido detenidas cuatro personas, incluido el vendedor de mejillones y el cocinero que preparó el kokoreç --intestinos enrrollados y especiados-- que comió la familia en el restaurante.

