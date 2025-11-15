Ucrania anuncia un nuevo ataque contra la gran refinería rusa de Rosneft en la región de Riazán

El Estado Mayor de Ucrania ha anunciado este sábado un nuevo ataque contra la refinería de Rosneft en la región rusa de Riazán, una de las más grandes de Rusia, si bien las autoridades locales se han limitado a confirmar el derribo de drones ucranianos que se dirigían a "una empresa" no identificada y cuyos restos han acabado esparcidos por los alrededores de la misma.

De acuerdo con el Ejército de Ucrania, el ataque a Riazán se llevó a cabo en el marco de una campaña para Ereducir la capacidad de ataque aéreo de Rusia", según informó el Estado Mayor ucraniano en Telegram. La ofensiva, según el comunicado, ha provocado "explosiones y un incendio de gran magnitud en las instalaciones".

El ataque es el segundo efectuado en las últimas cuatro semanas contra la planta, ubicada a 193 kilómetros al sureste de Moscú, considerada como una de las cinco refinerías más grandes de Rusia y capacitada para refinar aproximadamente 340.000 barriles de crudo al día.

El gobernador regional de Riazán, Pavel Malkov, ha informado por Telegram que restos de drones cayeron en las instalaciones de una empresa y provocaron un incendio, sin ofrecer más detalles. Malkov indicó que un total de 25 drones fueron derribados en la zona. El Ministerio de Defensa ruso informó que se interceptaron 64 drones en diversas regiones durante la noche.