Agencias

Trump sobre Venezuela: "Ya me decidí pero no puedo decirles qué será"

Guardar

Washington, 14 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes "ya me decidí", al ser cuestionado por periodistas sobre sus reuniones sobre Venezuela y sus siguientes acciones militares.

Trump aseguró tener una decisión pero agregó que no puede decir "qué será", cuando una periodista le cuestionó sobre las varias reuniones que ha sostenido con el Pentágono sobre las acciones militares desplegadas en el Caribe cerca de Venezuela.

Las breves palabras del presidente, capturadas en audio por una periodista, tuvieron lugar en su caminata rumbo al avión presidencial en el cual salió esta tarde de Washington D.C. rumbo a Florida para pasar el fin de semana.

Una hora antes de su salida de la Casa Blanca, el Washington Post reveló en exclusiva que el mandatario había estado reunido este viernes con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y otras autoridades del Pentágono para discutir "una serie de opciones" puestas sobre la mesa para avanzar con la estrategia militar contra Venezuela.

El diario capitalino citó a un funcionario bajo anonimato que las fuerzas desplegadas en el Caribe estaban esperando ordenes para atacar y responder a nuevos operativos.

El mismo funcionario dijo que Trump es "muy bueno para mantener la ambigüedad estratégica, y algo que hace muy bien es no dictar ni transmitir a nuestros adversarios lo que quiere hacer a continuación".

Además, el Comando Sur publicó un nuevo video de otra embarcación en el Caribe siendo eliminada con cuatro supuestos narcotraficantes a bordo, quienes fueron "asesinados", según la publicación en X.

Desde el jueves, la Administración Trump ha enmarcado su despliegue militar cerca de Venezuela bajo el nombre de "Lanza del Sur", una misión que ha generado incertidumbre por no conocer detalles de sus alcances y que de acuerdo con Hegseth tiene como objetivo eliminar las drogas que son traficadas rumbo a territorio norteamericano. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Francia conmemora este jueves el décimo aniversario de los atentados de 2015 en París

Sobrevivientes, familiares de víctimas y autoridades se reúnen en múltiples homenajes por la ola de violencia que dejó 130 fallecidos y más de 400 heridos, en medio de renovados llamados a la memoria y la seguridad social en el país

Infobae

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 13 de noviembre

La plataforma EpData prepara la publicación de material visual y tablas actualizadas sobre indicadores clave, incluyendo actividad empresarial, evolución del producto interno bruto británico y el índice de precios al consumidor estadounidense, además de reportes recientes en materia laboral

Infobae

La UE organiza por primera vez este sábado en Damasco un foro de diálogo sobre la transición en Siria

La UE organiza por primera

CEAR atiende a más de 130 víctimas de discriminación y forma a 500 migrantes en el proyecto 'Alza la Voz' contra racismo

Migrantes enfrentan trabas para acceder a derechos esenciales como vivienda, sanidad o servicios financieros, mientras aumentan las denuncias por exclusión y discursos de odio, según advierte la organización tras recordar el aniversario del crimen de Lucrecia Pérez

CEAR atiende a más de

La UE aprueba su presupuesto para 2026 con aumentos en investigación, sanidad y seguridad

La UE aprueba su presupuesto