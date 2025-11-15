Agencias

Trump sobre Venezuela: "Ya me decidí pero no puedo decirles que podría ser"

Washington, 14 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes "ya me decidí" al ser cuestionado por periodistas sobre sus reuniones sobre Venezuela y sus siguientes acciones militares.

Trump aseguró tener una decisión pero agregó que no puede decir "que podría ser", cuando una periodista le cuestionó sobre las varias reuniones que ha sostenido con el Pentágono sobre las acciones militares desplegadas en el Caribe cerca de Venezuela.

Las breves palabras del presidente, capturadas en audio por una periodista, tuvieron lugar en su caminata rumbo al avión presidencial en el cual salió esta tarde de Washington D.C. rumbo a Florida para pasar el fin de semana. EFE

