Trump asegura que ya ha "tomado una decisión" que aún no puede revelar sobre sus próximos pasos con Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este viernes que ya ha determinado cuáles serán los siguientes movimientos de su gobierno en relación a Venezuela y al tráfico de drogas en el Caribe, asegurando que se han llevado a cabo "progresos" de los que no puede desvelar más detalles por el momento.

"No puedo decirles de qué se trata, pero hicimos muchos progresos con Venezuela en términos de detener la entrada de drogas", ha expresado el mandatario antes de reiterar que ya ha "tomado una decisión" sobre el futuro de sus acciones en relación con Venezuela, según declaraciones a bordo del Air Force One recogidas por Bloomberg.

Estas declaraciones llegan después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, instase este mismo viernes al pueblo estadounidense a "parar la mano enloquecida de quien ordena llevar una guerra al Caribe", en el marco de la operación militar lanzada por Washington en la región alegando una lucha contra el narcotráfico y que ha generado un aumento de las tensiones entre ambos países.

En este contexto, el inquilino de la Casa Blanca, que ha tildado a Maduro de líder "ilegítimo" y "jefe de una red de narcotráfico" en reiteradas ocasiones, ha autorizado --este jueves-- el lanzamiento de la operación militar 'Lanza del Sur' contra los "narcoterroristas" en Latinoamérica, tan solo un día después de desplegar un nuevo portaaviones en la región y en el marco de unos ataques en el Pacífico y el Caribe que han dejado más de 70 muertos hasta la fecha.

