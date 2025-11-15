Agencias

Trump asegura que evitó "una guerra" con Tailandia y Camboya mediante amenaza de aranceles

Washington, 14 nov (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que logró evitar "una guerra" con Tailandia y Camboya al recurrir a la amenaza de imponer aranceles, tras mantener conversaciones telefónicas con los líderes de ambos países.

Trump explicó en el avión presidencial que el mero anuncio de posibles tarifas comerciales bastó para frenar una escalada que, según dijo, habría derivado en un conflicto.

"Justo hoy detuve una guerra con el uso de aranceles (…) la amenaza de los aranceles", declaró el mandatario cuando viajaba rumbo a Florida.

El presidente aseguró además que, tras sus conversaciones, la situación económica en ambos países ha mejorado. La Casa Blanca no ofreció detalles sobre las tensiones a las que se refería Trump ni sobre los términos de sus conversaciones con Bangkok y Phnom Penh. Tampoco aclaró si Washington prevé nuevas medidas comerciales en la región.

Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y el sudeste asiático han estado marcadas por tensiones desde el primer mandato de Trump, que ha recurrido de forma reiterada a la amenaza de aranceles como herramienta de presión.

Tailandia y Camboya mantienen estrechos vínculos económicos con China, un factor que ha generado fricciones con Washington en los últimos años. EFE

