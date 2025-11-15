Agencias

La Justicia alemana procesa a seis presuntos miembros de la organización Antifa Ost

El Tribunal Superior Regional de Düsseldorf ha aprobado la acusación contra seis miembros de la organización Antifa Ost por cargos entre los que se incluye intento de homicidio, pertenencia a organización criminal y lesiones graves, un proceso judicial que comenzará a partir del mes de enero.

La Justicia alemana alega que los acusados, entre 22 y 24 años, participaron en un ataque contra neonazis en la capital de Hungría, Budapest, y en otro contra una tienda de ropa conocida por vender una marca vinculada a movimientos de ultraderecha, por el que la dependienta resultó herida y se produjeron daños por valor de unos 65.000 euros.

La organización Antifa Ost (Antifa Este), también conocida como Hammerbande, se encuentra en el punto de mira por sus ataques contra fascistas producidos entre 2018 y 2023, por los que ya existen otras causas abiertas en su contra.

Los cargos contra los seis acusados fueron presentados formalmente en junio y varios de los imputados se entregaron a las autoridades alemanas a principios de año. Por el momento, los seis se encuentran bajo custodia policial.

Los servicios de inteligencia Alemania han indicado que el grupo antifascista ha reducido su actividad en los últimos años debido a los procesos judiciales contra su estructura que ha supuesto el encarcelamiento de su cabecilla y varios de sus miembros.

DESIGNADO COMO GRUPO TERRORISTA POR EEUU

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha incluido este jueves a Antifa Ost en la lista de organizaciones terroristas junto con otros tres grupos antifascistas de Italia y Grecia, en la batalla que el Ejecutivo liderado por Donald Trump ha emprendido contra el movimiento antifascista alegando que atacan la seguridad nacional.

Ya a finales de septiembre, Trump designó como "organización terrorista nacional" a "Antifa", abreviatura con la que se alude frecuentemente al movimiento antifascista, pese a que no tiene estructuras sólidas, líderes o listas de miembros, acusándolo de "exigir explícitamente el derrocamiento del Gobierno de Estados Unidos".

EuropaPress

