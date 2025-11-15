Agencias

La borrasca Claudia pierde intensidad el domingo pero mantendrá una gran inestabilidad en Galicia, Andalucía y Baleares

La borrasca Claudia seguirá acomodada en el noroeste peninsular este domingo y aunque tiende a perder intensidad, mantendrá cielos nubosos en gran parte de la Península y Baleares, dejando importantes precipitaciones especialmente en Galicia, Andalucía y Baleares.

Así, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) estima que el mayor volumen de precipitaciones lo recibirá Andalucía, y por ello ha recibido el aviso amarillo por lluvias. En la cuenca del río Genil en Granada y en la costa del Sol se esperan desde 20 y hasta 60 litros/m2, respectivamente, en el último día de la semana. Baleares y la costa gallega podrían ver precipitaciones más débiles entre los 10 y 20 litros/m2, con inestabilidad desde el inicio del día.

Por otro lado, se esperan precipitaciones en la mayor parte del territorio, aunque con un carácter menos abundante que en los últimos días. Se pronostican lluvias de carácter débil en el Cantábrico oriental y mayor parte de la fachada oriental y tercio nordeste peninsular, a excepción de los Pirineos y este de Cataluña donde podría haber chubascos localmente fuertes en las primeras horas del día.

Asimismo, el organismo estatal prevé que se produzca bancos de niebla matinales en los principales entornos de montaña, tendiendo en general a levantar, aunque en costas superiores a los 1.800/2.000 metros, se podría ver precipitaciones en forma de nieve.

Del lado de las temperaturas, se producirán descensos en Melilla e interiores del tercio suroriental peninsular, así como localmente en regiones del extremo norte, con aumentos en el sistema Central y oeste de Andalucía y de Alborán. Mínimas en descenso en la mitad sureste peninsular, Cantábrico y Baleares, con aumentos en Canarias.

Con ello, los termómetros van situándose en intervalos cada vez más de otoño con máximas entre los 15-20 grados en casi toda la península y mínimas entre los 8-12 grados en media, salvo en Ávila o Burgos donde algunas zonas se bajarán de los 5ºC.

El viento será de carácter débil en Canarias rolando a norte moderado. Viento del sur en Galicia y Cantábrico tendiendo a este en el segundo caso, y predominio de viento del oeste y suroeste en el resto. En general flojos en interiores del nordeste peninsular y del Cantábrico y moderados en el resto.

