Agencias

Irán confirma finalmente la incautación del petrolero 'Talara' en el golfo Pérsico

Guardar

La Guardia Revolucionaria iraní ha informado este sábado de la incautación del petrolero griego 'Talara', de bandera de conveniencia de Islas Marshall, en aguas del golfo Pérsico y cerca del estrecho de Ormuz.

"El petrolero 'Talara' ha sido tomado por efectivos de la Armada de la Guardia Revolucionaria para proteger los intereses y recursos de la nación iraní" y tras la emisión de una orden judicial, destaca el comunicado recogido por la agencia de noticias iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, cuerpo militar e ideológico de élite de las Fuerzas Armadas iraníes.

El buque transportaba un cargamento petroquímico --30.000 toneladas-- con destino a Singapur cuando fue interceptado el viernes por efectivos militares iraníes a las 7.30 horas del viernes. Tras la inspección, las autoridades iraníes han informado de que "el buque transportaba un cargamento no autorizado", según publica Tasnim.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) había informado el viernes de que la empresa de seguridad Ambrey había recibido un aviso del 'Talara', que había partido de Ajman, en Emiratos Árabes Unidos, hacia Singapur. El buque cambió repentinamente de rumbo hacia las costas iraníes sin dar explicaciones, según los datos de seguimiento.

La propia Ambrey ha informado a Europa Press de que el acercamiento de embarcaciones pequeñas y el cambio de rumbo hacia Bandar e Yask "encaja con el 'modus operandi' de la Guardia Revolucionaria".

También la Quinta Flota estadounidense ha informado de que está "al tanto" del "incidente" del 'Talara'. "Estamos monitorizando activamente la situación. Los buques comerciales tienen derecho de navegación y comercio en alta mar", ha indicado.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha indicado que "esperamos que el buque sea liberado lo antes posible", según la rueda de prensa del viernes de su portavoz, Stéphane Dujarric.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno y el M23 firman un acuerdo marco de paz para intentar acabar con el conflicto en el este del país

El Gobierno y el M23

El Real Zaragoza incorpora a David Navarro como Coordinador Deportivo de Fútbol

David Navarro, antiguo segundo entrenador zaragocista, regresa al club para asumir responsabilidades clave en la estructura deportiva, optimizando la integración entre formación y primer equipo, así como la gestión y retención de jóvenes talentos, anuncia la entidad aragonesa

El Real Zaragoza incorpora a

Valladolid acogerá un fin de semana "pletórico" con el España-Inglaterra y la Supercopa masculina

Valladolid acogerá un fin de

Al menos seis muertos en una disputa tribal por tierras en el sur de Irak

Al menos seis muertos en

Bruselas investiga a Google por discriminar los contenidos de medios en los resultados de búsqueda

La Comisión Europea ha lanzado un procedimiento formal contra Alphabet, sospechando que una política de la compañía perjudica la visibilidad y el modelo de negocio de portales informativos, lo que podría derivar en sanciones de hasta el 20% de su facturación global

Bruselas investiga a Google por