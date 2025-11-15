El español Martín de la Puente se corona campeón en dobles del torneo de maestros

El tenista español Martín de la Puente se coronó este sábado por tercera ocasión en su carrera campeón del cuadro de dobles del Masters de final de temporada del tenis en silla de ruedas, logro conquistado junto al neerlandés Ruben Spargaaren ante los números uno del mundo, los británicos Alfie Hewett y Gordon Reid.

El gallego, bronce olímpico en esta modalidad junto a Dani Caverzaschi, ya se había proclamado ganador de esta cita en 2022 junto al argentino Gustavo Fernández y en 2024 con el belga Joachim Gerard, e hizo el triplete en la cita disputada en la localidad china de Huzhou sobre tierra batida.

El jugador vigués, número tres del ranking mundial de dobles, y Spargaaren, sexto, campeones este año en Wimbledon, dominaron su grupo inicial y se metieron en las semifinales como primeros donde se cruzaron con el francés Stephane Houdet y el estadounidense Casey Ratzlaff, a los que batieron con autoridad por 6-4, 6-1.

Para conquistar el título, el español y el neerlandés tenían que derrotar a los favoritos y números uno del mundo, Hewett y Reid, sus víctimas en la final en el 'grande' londinense y con los que libraron una gran y emocionante batalla que se decidió en tres mangas. De la Puente y Spargaaren se llevaron el primero por 6-4, pero sus rivales replicaron con contundencia por 6-1, llevando la final a un tenso 'supertie-break' que se decidió a favor del gallego y su compañero por 14/12.

Martín de la Puente también participó en el torneo individual donde resultó eliminado en las semifinales después de superar su grupo donde cayó ante Hewett, pero derrotó a Houdet y a Ratzlaff. Sin embargo, en la penúltima ronda, el japonés Tokito Oda, número uno del mundo, que se impuso por un contundente doble 6-1.

De este modo, el tenista asiático le apeó en este 2025 por cuarta vez de una gran final tras haberle cerrado el paso en las semifinales del Abierto de Australia, de Roland Garros y el Abierto de los Estados Unidos.