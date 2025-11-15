(Crónica) El Racing se queda a medias contra el Granada y encoge su liderato

El Racing de Santander empató (2-2) con el Granada este sábado en la jornada 14 de LaLiga Hypermotion, cediendo su colchón en el liderato a pesar de una gran primera mitad en El Sardinero, mientras que Castellón y Albacete escalaron en la tabla.

El cuadro cántabro cuajó 45 minutos perfectos ante su público para irse 2-0 al vestuario, un resultado en verdad corto para el despliegue de los locales. La fuerte presión arriba maniató a los andaluces y Asier Villalibre y Javier Castro hicieron los goles.

Sin embargo, en el segundo tiempo, Pacheta ajustó mejor al equipo nazarí y Jorge Pascual y José Arnaiz dieron el empate al Granada. En los últimos minutos, pudo ganar cualquiera y, aunque sufrió, estuvo más cerca de llevárselo el Racing, líder con 26 puntos, los mismos que Las Palmas, con las últimas ocasiones de Arana ante el meta Ander Astralaga de un Granada que marca la salvación.

La tarde empezó con muchos goles en Segunda, con la victoria (5-4) del Castellón de un Pablo Hernández recién confirmado hasta final de temporada ante una Real Sociedad B que sigue sin ganar ni puntuar fuera de casa. El Estadio Municipal de Castalia vibró con el acierto de su equipo, que mandaba por 5-2 en el minuto 82. El filial 'txuri-urdin' reaccionó hasta tener el empate en un loco desenlace.

El cuadro castellonense sumó así 19 puntos, tercera jornada seguida sumando, para empezar a postularse a la zona noble. Igualmente, el Albacete, con su victoria sobre un Andorra en mala dinámica, se puso también en 19 olvidando lo apretado de la zona baja y superando a los del Principado en la tabla. José Carlos Lazo hizo el 1-0 en el 55' tras una atascada primera parte.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 14 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Valladolid - Las Palmas 0-1.

-Sábado 15.

Albacete - Andorra 1-0.

Castellón - Real Sociedad B 5-4.

Racing de Santander - Granada 2-2.

-Domingo 16.

Ceuta - Leganés 14.00.

Almería - Cádiz 16.15.

Sporting de Gijón - Eibar 16.15.

Córdoba - Deportivo de La Coruña 18.30.

Mirándes - Burgos 18.30.

Zaragoza - Huesca 21.00.

-Lunes 17.

Cultural Leonesa - Málaga 20.30.