Agencias

China insta a EEUU a abordar las cuestiones relacionadas con Taiwán con "máxima prudencia"

Guardar

Las autoridades de China han apelado este sábado al Ejecutivo estadounidense para pedirles prudencia a la hora de afrontar cualquier cuestión relacionada con Taiwán, después de que la Casa Blanca haya aprobado una nueva venta de armas a Taiwán valorada en 330 millones de dólares (unos 280 millones de euros), en lo que supone el primer contrato de este tipo desde que el presidente, Donald Trump, iniciara su segundo mandato en enero.

Así lo ha verbalizado el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China, Chen Binhua, quien ha instado a Estados Unidos a "abordar la cuestión de Taiwán con la máxima prudencia", según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Xinhua.

Previamente, durante una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, había denunciado que la nueva venta de armas de EEUU a Taiwán supone una "clara vulneración del principio de una sola China" por el que se rige el gigante asiático y por el que Taiwán es considerada una provincia más bajo su soberanía.

Además, acusaba a Washington de incumplir lo establecido en las "declaraciones conjuntas sino-estadounidenses" de los años 70 y 80, así como de "violar el Derecho Internacional" y enviar "señales erróneas a las fuerzas separatistas e independentistas taiwanesas".

La salvaguarda de la seguridad y la integridad territorial chinas, advertía Lin a este respecto, es una cuestión de "vital importancia para los intereses" chinos y "una línea roja que no debe ser cruzada".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Rey reivindica el “diálogo fructífero” de España con China sin renunciar a la defensa de la democracia y los DDHH

El jefe de Estado concluyó su visita en Pekín subrayando que el vínculo bilateral avanza con cooperación y respeto, mientras España mantiene su compromiso en valores democráticos, protección jurídica y defensa de los derechos fundamentales ante las autoridades chinas

El Rey reivindica el “diálogo

La policía de Río de Janeiro justifica el operativo que dejó más de 120 muertos por ser un "escenario bélico"

La policía de Río de

Rubio muestra "preocupación" por que la violencia de los colonos israelíes "socave" el plan de Trump en Gaza

Washington advirtió que la reciente intensificación de los ataques de colonos en Cisjordania amenaza con obstaculizar las gestiones diplomáticas en la Franja de Gaza, elevando la alerta internacional ante posibles repercusiones en los esfuerzos de negociación regionales

Rubio muestra "preocupación" por que

La Reina rinde homenaje junto a estudiantes chinos de español a los profesores que fueron pioneros en su enseñanza

Más de 60.000 jóvenes en China se forman en español y cultura hispánica, en un contexto de creciente colaboración educativa y homenaje a quienes sentaron las bases de la enseñanza del idioma desde mediados del siglo pasado

La Reina rinde homenaje junto

EEUU y Ecuador llegan a un acuerdo de tercer país seguro para recibir migrantes solicitantes de asilo

EEUU y Ecuador llegan a