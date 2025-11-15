China insta a EEUU a abordar las cuestiones relacionadas con Taiwán con "máxima prudencia"

Las autoridades de China han apelado este sábado al Ejecutivo estadounidense para pedirles prudencia a la hora de afrontar cualquier cuestión relacionada con Taiwán, después de que la Casa Blanca haya aprobado una nueva venta de armas a Taiwán valorada en 330 millones de dólares (unos 280 millones de euros), en lo que supone el primer contrato de este tipo desde que el presidente, Donald Trump, iniciara su segundo mandato en enero.

Así lo ha verbalizado el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China, Chen Binhua, quien ha instado a Estados Unidos a "abordar la cuestión de Taiwán con la máxima prudencia", según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Xinhua.

Previamente, durante una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, había denunciado que la nueva venta de armas de EEUU a Taiwán supone una "clara vulneración del principio de una sola China" por el que se rige el gigante asiático y por el que Taiwán es considerada una provincia más bajo su soberanía.

Además, acusaba a Washington de incumplir lo establecido en las "declaraciones conjuntas sino-estadounidenses" de los años 70 y 80, así como de "violar el Derecho Internacional" y enviar "señales erróneas a las fuerzas separatistas e independentistas taiwanesas".

La salvaguarda de la seguridad y la integridad territorial chinas, advertía Lin a este respecto, es una cuestión de "vital importancia para los intereses" chinos y "una línea roja que no debe ser cruzada".