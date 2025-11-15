Agencias

Aumentan a siete los muertos por el ataque ruso de la madrugada del viernes contra Kiev

El balance de muertos a causa de los ataques lanzados por Rusia durante la madrugada del pasado viernes contra la capital de Ucrania, Kiev, ha ascendido este sábado a siete, según han confirmado las autoridades ucranianas, que han terminado elevando a 35 los heridos por el bombardeo.

El último fallecimiento es el de una anciana que resultó herida durante los ataques y que ha sucumbido esta madrugada en el hospital, según ha confirmado el jefe de la Administración Militar de la ciudad de Kiev, Timur Tkachenko. Cabe recordar que esa misma madrugada también fallecieron dos personas en otro ataque ruso contra la localidad de Chornomorsk, en la provincia de Odesa (sur).

Por lo demás, los bombardeos rusos han proseguido esta madrugada con ataques concentrados en la región de Dnipropetrovsk, donde ha muerto un hombre de 65 años. Los ataques han causado incendios en empresas privadas, un edificio residencial de cinco pisos, viviendas particulares, un gasoducto y varios vehículos, todos en principio bajo control.

Asimismo, otras dos personas han muerto y una mujer resultó herida en la región de Jersón como consecuencia de bombardeos rusos. Un hombre de 37 años ha muerto en Mykilske y una mujer de 88 años ha fallecido en Jersón ciudad a causa de estos ataques, según el jefe de la administración militar de la región, Oleksandr Prokudin, a través de Telegram.

Rusia, cuyo Ministerio de Defensa ha vuelto a confirmar este sábado ataques contra "instalaciones energéticas en 152 distritos vinculados al complejo militar-industrial de Ucrania", ha lanzado aproximadamente 135 aviones no tripulados en las últimas horas, de acuerdo con el Estado Mayor de la Defensa de Ucrania.

EuropaPress

