Vigo enciende este sábado sus luces con hoteles "casi completos" para el puente y previsión de una "muy buena" Navidad

Vigo encenderá este sábado sus luces de Navidad para dar comienzo a las fiestas en "todo el planeta" con un evento a partir de las 20.00 horas bajo el árbol gigante de la Puerta del Sol, donde se congregarán unas 7.000 personas para vivir en directo el inicio de la temporada más esperada en la ciudad.

Tal como ha informado el alcalde, Abel Caballero, finalmente el acto comenzará a las 20.00 horas, esperando que la lluvia dé unos minutos de tregua. Así, ha animado a acercarse a la plaza a todos aquellos que quieran acudir, indicando que solo podrán acceder 7.000 personas a través de las calles Príncipe, Policarpo Sanz, Carral y Doctor Caraval.

Además, también ha dicho que el Ayuntamiento instalará hasta tres pantallas gigantes en distintos puntos de la ciudad para retransmitir el encendido: Policarpo Sanz, Museo Marco y Vialia.

Abel Caballero ha informado, además, de cuáles serán las canciones que sonarán este año en el árbol gigante de luces de Vigo, que en esta ocasión tendrá 45 metros de altura. Así, podrán escucharse 'Happy Xmas', de John Lennon; 'All i want for Christmas is you', de Mariah Carey, y 'Llegó la Navidad', de Ozuna.

También estarán presentes 'Merry Christmas', de Elton John; 'Englishman In New York', de Sting, y el Waltz número 2 de Shostakovich.

El regidor ha informado de que este mismo sábado abrirá el Cíes Market, ubicado en la alameda de la ciudad, mientras que el resto de mercadillos de la Navidad de Vigo, que estrenan ubicaciones como Vilia o Bouzas, "irán abriendo en diferentes días".

La ciudad contará este año con casi 12 millones de luces LED, instaladas en 460 calles y plazas, sumando así 40 más que el año pasado. En total, habrá más de 7.000 motivos ornamentales, con 1.161 arcos, 2.883 motivos y 2.667 árboles.

La Navidad de Vigo contará con más de 50 unidades de elementos lumínimos 3D, con un Belén Monumental en Casa das Artes, así como con la Casa de Papá Noel o su característica noria gigante.

En esta ocasión, la Navidad se extenderá a otros puntos de la ciudad, con un nuevo mercadillo en Bouzas y con un mercado gigante y pista de hielo en Vialia, entre otras novedades.

HOTELEROS

A escasas horas del encendido de las luces de Vigo, los hoteleros vigueses ya ven con buenos ojos las fiestas, previendo una "muy buena" Navidad al registrar este sábado los hoteles del centro un 80% de ocupación. Pese a reconocer algunas cancelaciones de última hora por la lluvia, han reivindicado que se trata de un "buen dato".

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Hostelería de Vigo (Ahosvi), Daniele Provezza, ha asegurado que para el sábado del puente de diciembre los hoteles de la ciudad están "casi completos", aunque ha animado a los turistas a que visiten Vigo porque "todavía hay hueco".

Los empresarios esperan una "muy buena temporada" porque "pinta muy bien" esta Navidad, no solo por la ocupación hotelera, sino también por el número de reservas de cenas navideñas.

Al respecto, Provezza ha dicho que diciembre está prácticamente lleno y muchos grupos están adelantando estas celebraciones a noviembre. A su juicio, esto también es una buena noticia porque "desestacionaliza" la temporada y permite crear empleo de mejor calidad.

Aunque ha explicado que los establecimientos del centro son los que más se benefician de las luces, ha puesto en valor que el resto de la ciudad también nota el empujón de la Navidad y se incrementa el número de reservas.