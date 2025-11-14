Trump pide al Departamento de Justicia que investigue a Bill Clinton por sus vínculos con Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido este viernes al Departamento de Justicia y al FBI que investiguen al expresidente Bill Clinton por sus presuntos vínculos con Jeffrey Epstein, empresario acusado de liderar una red de tráfico sexual de menores, tras rechazar una vez más cualquier tipo de comportamiento delictivo en sus vínculos con el fallecido financiero.

En declaraciones publicadas en su cuenta de su plataforma Truth Social, Trump ha culpado a la oposición demócrata de impulsar el "bulo de Epstein" una vez más tras la publicación esta semana de la última remesa de correos del empresario, donde vuelve a aparecer el nombre del presidente de Estados Unidos. En uno en particular, Epstein escribió que Trump "se pasó horas" con una víctima del millonario.

El presidente estadounidense ha insistido una vez más en que el Partido Demócrata ha usado estos nuevos correos para "desviar la atención" del "desastre" que han provocado durante el pasado cierre del Gobierno del país norteamericano, motivado por las discrepancias entre senadores de ambos partidos sobre las partidas presupuestarias y que ha estado a punto de abocar el país al caos hasta que acabó resuelto el pasado fin de semana tras negociaciones de última hora.

Dada toda esta situación, Trump ha anunciado que pedirá a la fiscal general, Pam Bondi, así como al Departamento de Justicia y al FBI que investiguen en profundidad los vínculos que Epstein mantenía también con su predecesor demócrata Bill Clinton y con el exsecretario del Tesoro de este último, Larry Summers, cuyo nombre también aparece en los últimos correos. Trump pide además que la investigación se extienda a otro de los nombres, el del cofundador de la plataforma laboral LinkedIn, Reid Hoffman.

"Epstein era demócrata, y es problema de los demócratas, no de los republicanos. Pregúntenle a Bill Clinton, Reid Hoffman y Larry Summers sobre Epstein; ellos lo saben todo. No pierdan el tiempo con Trump. Tengo un país que gobernar", ha concluido el mandatario.