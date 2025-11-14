Agencias

Rusia denuncia el impacto de restos de drones ucranianos interceptados en una central nuclear en Vorónezh

La empresa rusa Rosatom ha afirmado este viernes que los restos de varios drones lanzados por Ucrania e interceptados por los sistemas de defensa aérea impactaron el jueves en una central nuclear situada en la región de Vorónezh, provocando una reducción temporal de sus operaciones.

El director ejecutivo de Rosatom, Alexei Lijachev, ha indicado que el ataque fue llevado a cabo durante la noche del jueves con un total de ocho drones contra la central nuclear de Novovoronezh, antes de afirmar que "todos ellos fueron neutralizados y derribados", según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

"Sin embargo, algunos restos cayeron y dañaron el principal cuadro de distribución", ha manifestado Lijachev, quien ha subrayado que "para evitar incidentes potenciales, tres unidades fueron desconectadas de la red y reducidas a menos del 50 por ciento de su capacidad".

Así, ha recalcado que "los trabajos de reparación y restauración fueron completados muy rápidamente" y ha asegurado que a las 11.00 horas (hora local) de este viernes la central "había vuelto a su capacidad total y sigue generando electricidad", sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado por ahora sobre el ataque.

