Rusia anuncia la toma de otras dos localidades ucranianas en las provincias de Donetsk y Dnipropetrovsk

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes nuevos avances en su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022, con la toma de otras dos localidades en las provincias de Donetsk y Dnipropetrovsk, ambas situadas en el este del país europeo.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en su cuenta en Telegram que "la limpieza de milicianos ucranianos en la localidad de Rog, en la República Popular de Donetsk, ha sido completada", antes de agregar que las tropas rusas han "completado la liberación" de Orestopol, en Dnipropetrovsk.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

