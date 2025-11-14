Policías denuncian la presencia de narcolanchas varadas en la costa andaluza buscando refugio por el temporal

Sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil han denunciado este viernes la presencia de narcolanchas varadas cerca de la costa andaluza buscando refugio por el temporal que azota al sur de la Península.

"El temporal exhibe la impunidad del narco en Cádiz ante la parálisis del Gobierno y la indefensión de la Guardia Civil", ha denunciado AUGC, que en sus redes sociales han publicado imágenes de estas embarcaciones rápidas aludiendo a que están varadas en Playa Victoria, "a plena luz del día".

ABSOLUTA IMPUNIDAD

Desde AUGC han lamentado la "absoluta impunidad" con la que las organizaciones criminales operan en la Bahía de Cádiz, "utilizando puertos como el de Sancti Petri o el río Guadalete como si fueran sus refugios privados".

"El narco no se esconde, se exhibe", han denunciado, recordando la tragedia de Barbate de febrero de 2024 en la que fallecieron dos guardias civiles arrollados por una de estas narcolanchas que se refugió de otro temporal dentro del puerto gaditano.

Para AUGC, es "intolerable" que el Congreso de los Diputados mantenga paralizada la reforma del Código Penal, impulsada por el Senado, que busca tipificar y castigar la logística del 'narco'. "Esta parálisis es una luz verde para los criminales y una sentencia de riesgo para los guardias civiles", han añadido.

"FRACASO" DEL PLAN DEL CAMPO DE GIBRALTAR

Jupol ha sido otra de las organizaciones policiales que han recurrido a sus redes sociales para difundir vídeos de la presencia de narcolanchas este viernes tratando de buscar refugio en el puerto de Barbate.

"El Plan Especial del Campo de Gibraltar es un fracaso", ha expuesto este sindicato de la Policía Nacional, aludiendo también al reciente operativo antidroga en Isla Mayor (Sevilla) en el que resultó herido de bala un agente.

"Después de la tragedia de Barbate, donde los narcos asesinaron a nuestros compañeros, nada ha cambiado; lo de Isla Mayor no fue una excepción", ha indicado Jupol, que han reiterado su petición de que dimita el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.