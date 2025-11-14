Agencias

Listado de ganadores de la 26º edición de los Latin Grammy

Las Vegas (EE.UU.), 13 nov (EFE).- El fenómeno del puertorriqueño Bad Bunny lideró la 26º edición de los Latin Grammy al ganar el premio a álbum del año y sumar otros cuatro gramófonos a su trayectoria.

Asimismo, el español Alejandro Sanz se alzó con el premio de grabación del año, mientras que la colombiana Karol G el de canción del año. Esta es la lista de los ganadores.

 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', Bad Bunny

'Palmeras en el jardín', Alejandro Sanz

'Si Antes Te Hubiera Conocido', Karol G

Paloma Morphy

'¿Y Ahora Qué?' - Alejandro Sanz

'DeBí TiRAR MáS FOToS' - Bad Bunny

'Novela' - Fito Páez

'Cancionera' - Natalia Lafourcade

'Papota' - Ca7riel & Paco Amoroso

'Si antes te hubiera conocido' - Karol G

'El Día Del Amigo' - Ca7riel & Paco Amoroso

'DtMF' - Bad Bunny

'La torre' - Renee

Edgar Barrera

.EFE

(foto)(vídeo)

EFE

