Listado de ganadores de la 26º edición de los Latin Grammy

Las Vegas (EE.UU.), 13 nov (EFE).- El fenómeno del puertorriqueño Bad Bunny lideró la 26º edición de los Latin Grammy al ganar el premio a álbum del año y sumar otros cuatro gramófonos a su trayectoria.
Asimismo, el español Alejandro Sanz se alzó con el premio de grabación del año, mientras que la colombiana Karol G el de canción del año. Esta es la lista de los ganadores.
'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', Bad Bunny
'Palmeras en el jardín', Alejandro Sanz
'Si Antes Te Hubiera Conocido', Karol G
Paloma Morphy
'¿Y Ahora Qué?' - Alejandro Sanz
'DeBí TiRAR MáS FOToS' - Bad Bunny
'Novela' - Fito Páez
'Cancionera' - Natalia Lafourcade
'Papota' - Ca7riel & Paco Amoroso
'Si antes te hubiera conocido' - Karol G
'El Día Del Amigo' - Ca7riel & Paco Amoroso
'DtMF' - Bad Bunny
'La torre' - Renee
Edgar Barrera
