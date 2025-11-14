Leo Messi celebra la gestión de sus hoteles por parte de Meliá: "Mejorará aún más la experiencia de todos"

El futbolista argentino Lionel Messi ha celebrado la gestión de sus hoteles MiM por parte de Meliá Hotels International al mostrarse "seguro" de que esta alianza "mejorará aún más la experiencia de todos".

Así se ha pronunciado en redes sociales por primera vez desde que se conociera la noticia, coincidiendo con su estancia en España por la concentración de la selección argentina de fútbol para preparar el partido amistoso ante Angola.

"Quería aprovechar que estoy en España con la selección nacional para decirles que los hoteles MiM de España y Andorra ya forman parte del grupo Meliá", según se ha pronunciado en las redes sociales de la marca que gestionará sus hoteles, The Meliá Collection.

Así, desde noviembre, los seis hoteles MiM, ubicados en Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza, Baqueira Beret y Andorra, pasan a formar parte de la marca, cuyo portfolio cuenta ya con 26 establecimientos abiertos o en proyecto en más 12 países.

En un comunicado reciente, la hotelera mallorquina ha destacado que los hoteles MiM representan "la consolidación de la apuesta por el sector hotelero de alto nivel" y ha afirmado que sus establecimientos, textualmente, evocan la impronta y personalidad del futbolista a través de atributos exclusivos, como la Suite Messi, o detalles como una réplica del trofeo del Balón de Oro autografiado por el propio futbolista.

Por su parte, el presidente y CEO, Gabriel Escarrer, destacó que "la fuerza de esta nueva alianza radica en la complementariedad" de los portfolios de MiM y The Meliá Collection, que "no solo comparten una misma filosofía y una propuesta conjunta de valor para los viajeros más exigentes, sino que cuentan además con el respaldo e inspiración de un icono global como Leo Messi".

El pasado 30 de septiembre, el Majestic Hotel Group confirmó que, a partir del 1 de noviembre, dejaría de gestionar los hoteles de la socimi de Messi, Edificio Rostower, alegando que las socimis operan bajo contratos de arrendamiento y que la operadora lo hace bajo la modalidad de gestión.