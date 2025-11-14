Agencias

La UE organiza por primera vez en Damasco un foro de diálogo sobre la transición en Siria

La Unión Europea organiza este sábado un foro de diálogo en el marco de su Conferencia sobre el Futuro de Siria que por primera vez se celebrará en Damasco, en una nueva señal de apoyo europeo a la transición democrática en el país.

La cita que reúne a elementos de la sociedad civil siria se celebrará por primera vez en Damasco, tan solo 11 meses después de la caída del régimen de Bashar al Assad y el inicio de un proceso de transición pilotado por el presidente interino, Ahmed al Shara, antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS) que encabezó la revuelta contra Al Assad.

Siguiendo con su voluntad de apoyar al pueblo sirio, la edición de este año se centra en la sociedad civil siria dentro del país y ha sido precedida por consultas preparatorias en toda Siria, organizándose mano a mano con la sociedad civil siria y las autoridades transitorias sirias.

"Tras décadas de brutal dictadura, Siria tiene ahora la oportunidad de reconstruir el país de una manera que refleje la voluntad del pueblo sirio", ha valorado la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, quien ha valorado que el espacio "cívico seguro, independiente y dinámico" es una parte esencial de la transición siria.

EuropaPress

