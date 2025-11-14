La ORCAM será la agrupación invitada del Festival PAAX GNP de México 2026 junto a la Orquesta Imposible

La Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) será la agrupación invitada en la próxima edición del Festival PAAX GNP, que tendrá lugar del 23 de julio al 2 de agosto de 2026 en el Hotel Xcaret Arte en Quintana Roo (México), junto a la Orquesta Imposible.

La sede la ORCAM acogió este jueves la presentación de la quinta edición del Festival PAAX GNP, organizado por la directora titular y artística de la ORCAM, Alondra de la Parra, ha informado la fundación en un comunicado.

Las dos protagonizarán el próximo 23 de julio de 2026 la jornada inaugural del evento con una Gala de Zarzuela, y estarán presentes en la mayoría de los conciertos y galas del festival. Además, el Coro de la Comunidad de Madrid ofrecerá un concierto, bajo la dirección de Javier Carmena, el 28 de julio.

El festival, fundado en 2022 por Alondra de la Parra, celebrará su quinta edición con más de 100 artistas internacionales, entre los que destacan los tenores mexicanos Rolando Villazón y Arturo Chacón, la soprano Serena Sáenz, el coreógrafo Christopher Wheeldon o los bailarines del Joffrey Ballet de Chicago. El programa incluye eventos de danza, zarzuela, conciertos sinfónicos o el estreno mundial de la obra 'La reina roja' comisionada por el festival a la compositora mexicana Gabriela Ortiz.