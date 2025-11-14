La cárnica brasileña JBS se anota un beneficio de 1.385 millones de euros hasta septiembre, un 18,8% más

La cárnica brasileña JBS ha obtenido un beneficio neto atribuido de 1.609 millones de dólares (1.385 millones de euros) en los primeros nueve meses del 2025, lo que supone un aumento del 18,8% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado la empresa en un comunicado.

Las ventas netas se situaron en los 63.121 millones de dólares (53.334 millones de euros) hasta septiembre, un 10,3% por encima de la cifra registrada hace un año.

En el tercer trimestre del ejercicio, el beneficio neto atribuido fue de 581 millones de dólares (500 millones de euros), un 17% menos en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que las ventas netas se ubicaron en los 22.597 millones de dólares (19.451 millones de euros).

Asimismo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado fue de 5.116 millones de dólares (4.403 millones de euros) en los primeros nueve meses del año, un 15% menos.

Por zonas geográficas, las ventas crecieron un 14,8% en el tercer trimestre del ejercicio en Norteamérica debido a la demanda "robusta" registrada en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, las ventas de JBS Brasil crecieron un 27,7% como consecuencia de los incrementos en los precios y también en los volúmenes, además de los mayores precios registrados en el mercado doméstico.

El consejero delegado global de JBS, Gilberto Tomazoni, ha resaltado "la solidez y diversificación" de la plataforma multiproteica global de la compañía tras registrar un crecimiento de las ventas en todas las unidades de negocio.