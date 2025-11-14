Agencias

La argentina YPF consigue un récord al superar los 200.000 barriles de crudo no convencional en Vaca Muerta

Guardar

La petrolera estatal argentina YPF alcanzó los 200.000 barriles diarios de producción de crudo no convencional en Vaca Muerta, lo que supone alcanzar "un nuevo hito" en este yacimiento de hidrocarburos.

Esta cifra de producción supone un crecimiento del 82% "en menos de dos años", según ha escrito el presidente y consejero delegado de YPF, Horacio Martín, en su cuenta de 'X'.

"Este logro refleja el compromiso, la innovación y el talento de todo el equipo, y un cambio profundo en nuestra forma de operar. Gracias a Matías Farina y al equipo de 'upstream' por ser parte clave de esta transformación", agregó.

En este mismo yacimiento, la firma suscribió un acuerdo a principios del mes de noviembre con la italiana Eni y el brazo inversor XRG, perteneciente a la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos (Abu Dhabi National Oil Company, Adnoc) para darle acceso al proyecto Argentina LNG, el plan de exportación de gas natural licuado que se desarrolla en Vaca Muerta.

YPF cerró el tercer trimestre del ejercicio con unas pérdidas de 181.638 millones de pesos argentinos (111 millones de euros), si bien consiguió su mayor resultado bruto de explotación (Ebitda) en dos años.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La AESAN alerta de la presencia de toxina estafilocócica en queso de cabrales de la marca Quesería Rojo Prieto

La AESAN alerta de la

La colombiana Grupo Éxito sale de pérdidas al anotarse un beneficio de 88 millones de euros hasta septiembre

El conglomerado sudamericano reportó ganancias tras un desempeño positivo en sus operaciones en Colombia, Uruguay y Argentina, con crecimiento del ebitda y enfoque en sostenibilidad, diversificación de negocios y la creación de valor para accionistas

La colombiana Grupo Éxito sale

Trump pide al Departamento de Justicia que investigue a Bill Clinton por sus vínculos con Epstein

Trump pide al Departamento de

Estonia pone en marcha ejercicios militares para responder a una posible amenaza aérea rusa

Estonia pone en marcha ejercicios

Federación ASEM pide en el Congreso ampliar la Ley ELA a todas las enfermedades neuromusculares y otras patologías raras

Federación ASEM pide en el