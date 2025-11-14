La argentina YPF consigue un récord al superar los 200.000 barriles de crudo no convencional en Vaca Muerta

La petrolera estatal argentina YPF alcanzó los 200.000 barriles diarios de producción de crudo no convencional en Vaca Muerta, lo que supone alcanzar "un nuevo hito" en este yacimiento de hidrocarburos.

Esta cifra de producción supone un crecimiento del 82% "en menos de dos años", según ha escrito el presidente y consejero delegado de YPF, Horacio Martín, en su cuenta de 'X'.

"Este logro refleja el compromiso, la innovación y el talento de todo el equipo, y un cambio profundo en nuestra forma de operar. Gracias a Matías Farina y al equipo de 'upstream' por ser parte clave de esta transformación", agregó.

En este mismo yacimiento, la firma suscribió un acuerdo a principios del mes de noviembre con la italiana Eni y el brazo inversor XRG, perteneciente a la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos (Abu Dhabi National Oil Company, Adnoc) para darle acceso al proyecto Argentina LNG, el plan de exportación de gas natural licuado que se desarrolla en Vaca Muerta.

YPF cerró el tercer trimestre del ejercicio con unas pérdidas de 181.638 millones de pesos argentinos (111 millones de euros), si bien consiguió su mayor resultado bruto de explotación (Ebitda) en dos años.