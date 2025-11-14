Agencias

Jannik Sinner vence a Ben Shelton y llega a semifinales de las Finales de las ATP sin perder ningún set

El tenista italiano Jannik Sinner venció este viernes al estadounidense Ben Shelton por 6-3 y 7-6 (3) en 1 hora y 36 minutos de partido, en la última jornada de la fase de grupos de las ATP Finals de Turín, que se disputan en superficie dura y condiciones indoor, clasificándose a semifinales como líder del Grupo Björn Borg y sin perder ningún set.

El número 2 del mundo continúa con paso firme en la pista dura bajo techo del Inalpi Arena de Turín (Italia), y en su último partido del Grupo Björn Borg se impuso con relativa comodidad al quinto cabeza de serie del torneo. Sinner firmó su quinto partido consecutivo en estas condiciones sin perder su servicio y aprovechó una rotura en el primer juego del partido y otra en el último del primer set para apuntárselo por 6-3, y comenzar así sacando en el segundo parcial.

El jugador de San Cándido siguió muy firme con su servicio, acabó el partido con 11 saques directos y ninguna doble falta y, a pesar de que el americano sí que resistió durante esa segunda manga, el 'tiebreak' mostró la diferencia que hay entre los dos tenistas. El vigente campeón del torneo fue mejor también en esos puntos decisivos y ganó sumando tres puntos consecutivos en dos ocasiones.

El partido era intrascendente, debido a que el transalpino ya estaba clasificado a semifinales como primero de grupo y Shelton ya se había despedido del torneo, tras perder sus dos primeros partidos. Sin embargo, el vigente campeón del Abierto de Australia y de Wimbledon no bajó el listón de exigencia y este sábado se enfrentará en semifinales al jugador australiano Álex de Miñaur (14.30 horas), para asegurar un puesto en la final del torneo.

