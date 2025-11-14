Agencias

Israel detiene en Jerusalén Este a cuatro palestinos supuestamente vinculados a Estado Islámico

Las autoridades de Israel han detenido en Jerusalén Este a cuatro palestinos supuestamente vinculados con el grupo yihadista Estado Islámico y sospechosos de planificar ataques contra israelíes, según han confirmado la Policía de Israel y el Shin Bet, el servicio de Inteligencia interior.

Así, han indicado que durante los interrogatorios se ha podido determinar que los detenidos "apoyan la ideología de Estado Islámico y consumieron una gran cantidad de contenidos de la organización en Internet, incluidos materiales violentos y vídeos sobre ejecuciones".

"Influenciados por el contenido de la organización, planeaban comprar equipamiento militar y armas para prepararse para lo que llaman 'la gran guerra del fin de los días contra los judíos'", han manifestado, tal y como ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel', a la espera de su imputación por estas acusaciones.

