García recuerda a Madrid que este viernes acaba el plazo para presentar el registro de objetores: "Están a tiempo"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado a la Comunidad de Madrid que este viernes vence el plazo para presentar el registro de médicos objetores de conciencia en materia de aborto, tras haber enviado hace un mes un requerimiento formal para exigir la lista.

"Vamos a respetar el plazo, aún están a tiempo", ha señalado la ministra de Sanidad en la red social 'X'. El pasado 14 de octubre, Sanidad envió un requerimiento formal a las comunidades autónomas de Madrid, Baleares y Aragón para que presentaran, en el plazo de un mes, el registro de objetores. Según García, Madrid era la que se había mostrado más explícita en su incumplimiento de la ley.

Además, en caso de no presentar la lista, la ministra advirtió de que acudiría a los tribunales: "Después de este requerimiento, pasado un mes, tenemos dos meses de plazo para acudir a los tribunales y plantear un Contencioso-Administrativo para que un juez les obligue a cumplir la ley", advertía García.

LA COMUNIDAD DE MADRID RECHAZA CREAR EL REGISTRO

Por su parte, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha explicado este viernes en que el Gobierno regional defenderá, "con la Constitución en la mano", la libertad de objeción frente al aborto ante la exigencia del Ejecutivo central de implantar el registro de objetores de conciencia.

"Nosotros preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie", ha recalcado la máxima responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones a los medios durante una visita las obras del nuevo Centro de Salud Dehesa de San Sebastián de los Reyes.

De este modo, la Comunidad de Madrid rechaza crear un registro de médicos objetores de conciencia para practicar abortos, exigido por la ley estatal de 2023.