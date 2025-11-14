Agencias

Fallece un inmigrante al caer al mar desde una patera interceptada en Cartagena con 17 personas a bordo

Guardar

Salvamento Marítimo recuperó este jueves el cuerpo sin vida de un varón que había caído al mar durante la travesía de una patera localizada a 55 millas al sureste de Cartagena con 17 personas a bordo, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región.

La alerta fue emitida por un buque mercante a primera hora de la mañana, al detectar una embarcación abarloada con varios inmigrantes. Cuando la Salvamar Draco llegó a la zona, alrededor de las 17.00 horas, los tripulantes de la patera comunicaron que uno de los ocupantes había caído al agua.

Los equipos de rescate localizaron el cadáver flotando en el mar y procedieron a su recuperación.

Además, la Draco rescató a 17 varones adultos, presuntamente de nacionalidad argelina, que viajaban en la embarcación.

A las 20.00 horas, la unidad atracó en el puerto de Cartagena, donde los supervivientes fueron atendidos por Cruz Roja y posteriormente puestos a disposición de la Policía Nacional.

La Policía Judicial ha asumido las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte del inmigrante.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

ABN Amro comprará NIBC Bank a Blackstone por 960 millones

La operación valora a la entidad de origen neerlandés en casi mil millones de euros, permitirá fortalecer la oferta en mercados clave del noroeste europeo y prevé un impacto positivo en la rentabilidad de la adquiriente para 2029

ABN Amro comprará NIBC Bank

La colisión de dos furgonetas en la CM-3201 en Casas Ibáñez deja un fallecido

La colisión de dos furgonetas

Olvídate de la escobilla de toda la vida: la alternativa de silicona que limpia mejor el WC

Infobae

Rusia declara el estado de emergencia en Novorosiisk tras un "ataque masivo" de Ucrania

Rusia declara el estado de

El Ibex 35 marca nuevos máximos al rebasar los 16.400 enteros (+0,3%) en la apertura

El principal índice bursátil español toca un récord histórico tras subir un 0,26% en la apertura, con Grifols, Solaria y Acciona liderando los avances y un contexto de optimismo en las bolsas de Europa y mercados internacionales

El Ibex 35 marca nuevos