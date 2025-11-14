El Supremo avanza para acusar a Eduardo Bolsonaro por intentar bloquear la causa por golpismo de su padre

El Tribunal Supremo de Brasil ha comenzado este viernes a decidir si procesa a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por intentar entorpecer la causa contra su padre por golpe de Estado, por la que fue condenado a 27 años de cárcel, con el voto a favor de los jueces de Alexandre de Moraes y Flávio Dino.

A Eduardo se les acusa de intentar interferir, desde fuera de Brasil, en la investigación contra su padre, presionando a los jueces del Supremo, "incluso alardeando con la posible aplicaciones" contra el resto de magistrados, según ha expuesto el juez De Moraes, instructor de la causa, para argumentar su voto.

Asimismo, De Moraes ha señalado que estas "graves amenazas" se materializaron a través de la imposición de sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos, que van desde las que se le impusieron a él mismo y a su esposa, pasando por tarifas a las exportaciones brasileñas y la retirada del visado funcionarios del Gobierno.

"El acusado pretendía crear un clima de intimidación respecto a las autoridades responsables de juzgar a Jair Bolsonaro, así como a las autoridades responsables de un posible proyecto de amnistía por los delitos imputados" tanto al expresidente como al resto de los acusados de liderar la trama golpista, señala el juez.

Con el visto bueno del juez Flávio Dino, queda por saber los votos de los otros dos magistrados que conforman el primer grupo del Supremo, Cristiano Zanin y Cármen Lúcia Antunes, quienes tienen hasta el 25 de noviembre para pronunciarse con respecto a esta acusación presentada por la Fiscalía.

Eduardo Bolsonaro, que podría enfrentarse a una pena de hasta cuatro años de cárcel, se encuentra autoexiliado en Estados Unidos, desde donde ha lanzado junto a Paulo Figueiredo, un bloguero nieto del dictador y expresidente brasileño Joao Figueiredo, una campaña para hacer proselitismo por la liberación del expresidente.