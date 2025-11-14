El Constitucional valida siete candidaturas a las presidenciales, entre ellas la del actual mandatario

El Tribunal Constitucional de República Centrofricana (RCA) ha publicado este viernes la lista definitiva de candidatos a las presidenciales del 28 de diciembre, entre los que figuran un total de siete aspirantes, entre ellos el actual mandatario, Faustin-Archange Touadéra, quien ocupa el cargo desde marzo de 2016.

Así, el tribunal ha aprobado además las candidaturas de los ex primeros ministros centroafricano Henri-Marie Dondra y Anicet Georges Dologuélé, así como el exministro de Juventud Aristide Briand Reboas. A ellos se suman Eddy Symphorien Kparékouti, Djorie Serge Ghislain, Yalemendé Marcelin, según ha recogido el portal centroafricano de noticias Ndjoni Sangó.

La publicación de la lista definitiva llega tras el examen administrativo y jurídico de cada una de las candidaturas, en medio de los debates en torno a la admisibilidad de las de Dondra y Dologuélé debido a que cuentan con doble nacionalidad, si bien finalmente el Constitucional ha dado vía libre a que se presenten a las elecciones.

Sin embargo, el tribunal ha descartado las candidaturas de otros tres políticos --Saint-Cyr Tanza, Parfait Zanga y Jean Michel Mandaba--, sin que hayan trascendido los motivos. Una vez completado este paso, los políticos podrán abrir sus campañas electorales de cara a la votación, que tendrá lugar el 28 de diciembre.

Alrededor de 2,3 millones de personas estarán llamadas a las urnas para esta votación, en la que Touadéra se presentará a un tercer mandato --tras sus victorias en 2016 y 2020-- entre críticas de la oposición por su acercamiento a Rusia y lo que denuncian como un aumento de la represión.

Por contra, los seguidores del mandatario apuntan a la mejora de la situación de seguridad, incluido un acuerdo de paz firmado en abril con los destacados grupos rebeldes Unión por la Paz en Centroáfrica (UPC) y Retorno, Reclamación y Rehabilitación (3R), que procedieron en julio a su disolución.