EEUU trabaja con socios en "opciones potenciales" para acoger a tropas de la fuerza internacional para Gaza

Las autoridades indonesias confirmaron este viernes que el presidente Prabowo Subianto evalúa la posibilidad de que aproximadamente 20.000 efectivos de su país se integren en la futura Fuerza de Estabilización Internacional destinada a la Franja de Gaza, principalmente para desarrollar tareas sanitarias y de reconstrucción. El anuncio surge mientras otros gobiernos analizan intervenir en la misión y coincide con la negativa de Estados Unidos a establecer bases militares propias en la zona, una cuestión ampliamente debatida en los días recientes. El medio Europa Press publicó declaraciones de altos funcionarios estadounidenses y de Indonesia, exponiendo las actuales coordinaciones y posturas internacionales sobre la misión.

De acuerdo con Europa Press, un portavoz del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) negó de forma contundente que su país planee instalar una base cerca de Gaza con capacidad para 10.000 militares, tal como apareció en medios internacionales. "Las informaciones sobre el establecimiento de una base estadounidense cerca de Gaza son inexactos", puntualizó el representante del CENTCOM. Añadió que los actuales esfuerzos de Washington se concentran en colaborar con aliados militares para evaluar alternativas logísticas que permitan alojar a los contingentes internacionales que conformarán la Fuerza de Estabilización. “Como parte de los planes organizativos, el Ejército de Estados Unidos está trabajando en estos momentos con socios militares internacionales para desarrollar opciones potenciales para basar a las tropas internacionales que sean parte de la futura Fuerza de Estabilización Internacional”, detalló el vocero castrense citado por Europa Press.

El portavoz subrayó que la creación de la mencionada Fuerza de Estabilización Internacional se inscribe en el marco del plan de paz para Gaza impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, rechazó cualquier posibilidad de despliegue de soldados estadounidenses en territorio gazatí. “Para ser claros, no habrá tropas estadounidenses desplegadas dentro de Gaza. Cualquier información en este sentido es falsa”, sentenció el militar ante Europa Press.

La posición de CENTCOM se suma a las aclaraciones presentadas durante la jornada previa por parte de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien destacó que Washington ni construirá ni financiará una base temporal militar en la frontera de Gaza. La funcionaria precisó: "Esto no es algo en lo que Estados Unidos esté interesado en particular. No es algo en lo que estemos involucrados actualmente ni que vayamos a financiar". Leavitt explicó, según recogió Europa Press, que el presidente Trump transmitió instrucciones claras sobre mantener a las fuerzas estadounidenses fuera de operaciones terrestres en el contexto de Oriente Medio.

La propuesta para establecer la Fuerza de Estabilización Internacional aparece en la hoja de ruta esbozada por Trump para el futuro de Gaza, alrededor de la cual Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) lograron un acuerdo en octubre que instauró un alto el fuego vigente desde el 10 de ese mes. Según Europa Press, la formación de este cuerpo multinacional busca respaldar el proceso de pacificación y la transición institucional en la franja, que se mantuvo bajo tensión durante los meses previos al armisticio.

Diversos países mostraron interés en sumarse a la fuerza. Indonesia es uno de los actores más activos, según consignó Europa Press a través de las declaraciones del ministro de Defensa Sjafrie Sjamsoeddin. El funcionario indonesio aseguró que la propuesta contempla el envío de unos 20.000 uniformados, la mayoría destinados a misiones humanitarias y de reconstrucción. Según sus palabras, "el presidente está preparando una fuerza asumible ya que, como saben, estamos preparándonos también para aumentar nuestra presencia militar en Indonesia”.

Sjamsoeddin explicó, en declaraciones recogidas por el canal Kompas y citadas por Europa Press, que la composición de la eventual misión aún debe ser precisada y que la movilización indonesia para integrarse a la Fuerza de Estabilización Internacional dependerá de la aprobación formal del despliegue, el cual podría autorizarse mediante un mandato de Naciones Unidas o “bajo el acuerdo de una organización internacional iniciada por el presidente de Estados Unidos”. El ministro recalcó la necesidad de alcanzar consensos internacionales claros antes de avanzar: “Esto requiere discusiones que ciertamente no serán rápidas, pero hay que lograr un acuerdo mutuo”, afirmó.

Europa Press remarcó que, hasta el momento, no se conocen detalles completos sobre el modelo organizativo definitivo ni sobre los países que terminarán sumándose a la fuerza multinacional. La discusión internacional se encuentra activa, y los principales gobiernos interesados aguardan definiciones tanto sobre la estructura de la misión como sobre las condiciones logísticas y el marco legal para su funcionamiento. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses reiteran que, si bien Washington participa en la coordinación y asesoramiento logístico, descartan cualquier presencia militar directa sobre el terreno o gestión de instalaciones en territorio palestino o sus alrededores.