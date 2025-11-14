Detenidos cuatro supuestos miembros de los talibán paquistaníes por su papel en el atentado en Islamabad

Las autoridades de Pakistán han anunciado este viernes la detención de cuatro supuestos integrantes del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, por su presunto papel en el atentado suicida perpetrado esta semana frente a un tribunal de la capital, Islamabad, que dejó al menos doce muertos.

El Gobierno paquistaní ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que uno de los detenidos, identificado como Sajidulá, habría confesado que un alto cargo del grupo "contactó con él a través de Telegram para perpetrar un ataque suicida en Islamabad para causar el máximo número de víctimas".

Así, ha manifestado que este alto cargo, Saied ur Rehman, al que acusa de "vivir en Afganistán y ser el jefe de Inteligencia de TTP para Nawagai, en Bajaur", le habría enviado fotografías del terrorista suicida para que le identificara y le acogiera hasta el momento en el que perpetraría el atentado.

El Ejecutivo ha resaltado además que Sajidulá, alias 'Shina', habría recogido además el chaleco explosivo en un cementerio de Peshawar para trasladarlo a Islamabad y entregárselo al terrorista suicida, una operación que "fue gestionada y guiada en todos los pasos por parte del mando de TTP asentado en Afganistán".

"Toda la célula implicada en el incidente, incluido su comandante y otros tres miembros, han sido arrestados", ha señalado, al tiempo que ha hecho hincapié en que "las investigaciones continúan y se espera que haya más revelaciones y arrestos", sin que Kabul se haya pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones desde Pakistán.

Pakistán hace frente desde hace meses a un repunte de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo.