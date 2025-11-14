Agencias

Declarado culpable de genocidio un belga esclavizó a tres mujeres yazidíes en Siria entre 2014 y 2016

Guardar

Un tribunal de Bélgica ha declarado culpable a Samy Djedou, un ciudadano belga que se unió en 2012 a las filas de Estado Islámico, de cometer actos de genocidio y crímenes contra la humanidad por someter a la esclavitud sexual a tres mujeres de la minoría yazidí en Siria, donde se presume que murió por lo que ha sido juzgado en ausencia.

El Tribunal de lo Penal de Bruselas ha dictado un veredicto inédito en el país, tras seguir íntegramente las peticiones de la Fiscalía contra Djedou, alias 'Abú Mussab', quien tenía 25 años cuando secuestró, violó y esclavizó a tres jóvenes de esta minoría religiosa que la organización terrorista considera como "infiel", unos hechos que tuvieron lugar durante dos daños, según recoge la cadena de televisión estatal RTBF.

El combatiente ha sido juzgado en rebeldía puesto que se presume muerto desde que en diciembre de 2016 el Departamento de Defensa estadounidense anunciara su fallecimiento durante un ataque aéreo sobre Raqqa, la ciudad en el este de Siria que fue capital del autoproclamado califato de Estado Islámico entre 2014 y 2017.

Djedou fue citado asimismo por un tribunal belga en el caso que apuntaba a diversas complicidades que beneficiaron a los autores del atentado terrorista que dejó más de 130 muertos en la sala Bataclán, en París, del que este mismo jueves se han cumplido diez años. De acuerdo a la cadena belga VRT, en 2021 fue condenado a 13 años de cárcel por ello.

El caso, denominado 'París bis', dio lugar en 2022 a una sentencia de tres años de cárcel contra Abid Aberkane, acusado de haber escondido a Salah Abdeslam, el único superviviente del grupo de terroristas islamistas que atacaron en la misma noche hasta seis puntos de la capital francesa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Colombia deja de compartir información de inteligencia con EEUU por sus ataques en aguas del Caribe

El mandatario sudamericano condicionó cualquier posible restablecimiento de vínculos con agencias estadounidenses a la suspensión inmediata de bombardeos, mientras organizaciones internacionales y gobiernos expresan alarma por el alto número de muertes atribuidas a esas operaciones en la región

Colombia deja de compartir información

Rubiales: "Louzán hizo una gestión desastrosa en Galicia, lo tuvimos que reflotar con una deuda de millones"

Luis Rubiales sostiene que el actual líder de la RFEF actuó como aliado de Javier Tebas, señala irregularidades en la gestión gallega y asegura que su reputación quedó comprometida por acusaciones y presiones políticas sin base demostrada

Rubiales: "Louzán hizo una gestión

Al menos doce heridos en ataques rusos contra Kiev

Al menos doce heridos en

El Consejo de Seguridad extiende un año más la Misión de Estabilización en República Centroafricana

El Consejo de Seguridad extiende

Más de 1.200 muertos por la violencia en Haití en el tercer trimestre de 2025, según la ONU

La ONU alerta sobre el incremento de ataques armados y desplazamientos internos, mientras advierte que los secuestros y los abusos sexuales también han aumentado en Haití pese al despliegue de fuerzas internacionales y medidas oficiales recientes

Más de 1.200 muertos por