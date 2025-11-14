Agencias

(Crónica) Croacia sella billete, Países Bajos lo aplaza y Alemania se acerca

La selección croata masculina de fútbol ha sellado este viernes su billete para el Mundial de 2026, mientras que la de Países Bajos deberá refrendarlo en la última jornada y la de Alemania se ha acercado con su triunfo contra Luxemburgo, pero aún sin clasificarse matemáticamente por la victoria 'in extremis' de Eslovaquia ante Irlanda del Norte.

En el Grupo L de esta fase clasificatoria de la UEFA, Croacia remontó en casa el gol de Géza Dávid Turi para las Islas Feroe en el 16'. Josko Gvardiol igualó en el 23' y ya en la segunda mitad marcaron Petar Musa y Nikola Vlasic para firmar el 3-1 definitivo. Esto fijó a los croatas con 19 puntos en el liderato y, de paso, alegró a Chequia (2ª, 13 pts.).

En Varsovia, el combinado de Países Bajos tenía la oportunidad de asegurarse plaza mundialista ganando su partido, pero solo pudo empatar (1-1) gracias a una diana de Memphis Depay nada más volver del descanso. No obstante, la 'Oranje' lidera el Grupo G con 17 puntos y el combinado polaco luce 14 puntos; Finlandia (3ª, 10 pts.), quedó eliminada por su sorprendente derrota (0-1) frente a la selección de Malta.

Tampoco pudo certificar de forma matemática su butaca mundialista la selección alemana, que a domicilio batió por 0-2 a Luxemburgo y ahora atesora 12 puntos en el liderato. Lo evitó la selección de Eslovaquia, segunda de ese Grupo A también con 12 puntos, ya que derrotó por 1-0 a Irlanda del Norte gracias a un tanto de Tomas Bobcek en el descuento.

EuropaPress

