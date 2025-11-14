Agencias

Bad Bunny dedica su Latin Grammy a Puerto Rico: "Nunca olviden de donde vienen"

Las Vegas (EE.UU.), 13 nov (EFE).- Bad Bunny dedicó su premio a la comunidad latinoamericana, especialmente a su natal Puerto Rico, a quienes invitó a nunca olvidar sus orígenes mientras recogía el esperado Latin Grammy a álbum del año por su proyecto 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'.

"Este premio se lo quiero dedicar a todos los niños y los jóvenes de Latinoamérica, y especialmente a los de Puerto Rico. Nunca paren de soñar y de ser ustedes. No importa de dónde venga, nunca olvide de dónde viene, pero sin olvidar para dónde va", dijo el artista en su discurso de agradecimiento.

Y agregó: "Hay muchas maneras de hacer patria y defender nuestra tierra. Nosotros escogemos la música, los sobrinos escogieron la música, Los Pleneros de la Cresta escogieron la música".

Bad Bunny también quiso acordarse de su familia, a los que ama tanto como ama la música. "Amo lo que hago, amo juntarme con personas apasionadas y hacer lo que más disfruto", indicó.

"Gracias a todas las personas que trabajaron en este álbum, son muchos y los llevo todo en mi corazón y estoy agradecido de la aportación, porque creo que este álbum no hubiera sido lo mismo sin la aportación de cada una de esas personas que entregaron un pedazo de sentimiento y de alma en este trabajo. Amen lo más que puedan", dijo.

El fenómeno 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' salió publicado el pasado enero como un proyecto que incluye homenajes a su Puerto Rico natal y críticas a los problemas que enfrenta la isla.

Compuesto por 17 canciones, su sexto disco de estudio, cuenta con las colaboraciones de RaiNAO en el tema ‘PERFuMITO NUEVO’; Chuwi en ‘WELTiTA’; Dei V y Omar Courtz en ‘VeLDÁ ’, y Pleneros de la Cresta en ‘CAFé CON RON’.

Otras de las canciones del disco son: 'NUEVAYoL', 'VOY A LLeVARTE PA PR ', 'BAILE INoLVIDABLE ', 'El CLúB', 'PIToRRO DE COCO' y 'LO QUE LE PASÓ A HAWAii'. EFE

