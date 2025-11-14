Agencias

Al menos tres muertos y más de una veintena de heridos por los últimos ataques de Rusia contra Kiev

Las autoridades ucranianas han elevado este viernes a tres el balance de muertos por los últimos ataques perpetrados por el Ejército ruso contra la capital, Kiev, que se han saldado también con 26 heridos.

El alcalde de la localidad, Vitali Klitschko, ha confirmado la cifra de víctimas mortales, aunque ha matizado que de momento se están "analizando las informaciones" obtenidas por los equipos de búsqueda y rescate, según un comunicado difundido a través de su cuenta en Telegram.

Así, ha indicado que entre los heridos hay dos menores de siete y diez años, al tiempo que ha explicado que nueve personas se encuentran hospitalizadas, entre ellas una mujer embarazada y un hombre que permanece en estado crítico.

Los ataques, que han comenzado a las 2.20 horas de este viernes (hora local), han afectado a los distritos de Desnianski, Darnitski, Dniprovski, Podilski, Shevchenkivski, Holosivski y Solomianski.

Se han registrado importantes daños en edificios residenciales, así como en centros educativos y sanitarios, mientras que la caída de escombros ha provocado incendios tanto en espacios abiertos como en infraestructuras situadas en varios de los distritos citados anteriormente.

Las autoridades prevén cortes en el suministro de agua y electricidad y han desplegado servicios de emergencias y equipos médicos en todas las zonas afectadas.

