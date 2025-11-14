Agencias

Activado un dispositivo de búsqueda para localizar a tres personas caídas al mar en Cádiz

Salvamento Marítimo mantiene activado un dispositivo de búsqueda para localizar a tres personas que habrían caído al mar desde una embarcación neumática durante la pasada noche del pasado jueves en aguas de la costa de Cádiz.

Fuentes de Salvamento han indicado a Europa Press que el primer aviso se recibió sobre las 22,00 horas de este pasado jueves, cuando ya estaba azotando en la provincia la borrasca Claudia.

Fue uno de los tripulantes de esta embarcación, que pudo llegar a tierra, el que dio el aviso a Salvamento, que rápidamente movilizó a la salvamar 'Suhail' para tratar de localizar a los náufragos, que cayeron al mar a unas 2,3 millas al sureste del Castillo de San Sebastián, en Cádiz.

Tal y como han confirmado estas mismas fuentes, la embarcación en la que viajaban estas personas aparecía esta mañana en una playa de la capital, sin que por el momento se tenga un resultado positivo en esta búsqueda.

Además de la salvamar 'Suhail', está previsto que se incorpore en la búsqueda un helicóptero de la Guardia Civil de Cádiz, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas adversas que hay en estos momentos en Cádiz, con aviso amarillo por vientos y lluvia.

