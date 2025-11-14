2-3. Panamá gana, mantiene la ilusión mundialista y elimina a Guatemala

Ciudad de Guatemala, 13 nov (EFE).- La selección de Panamá venció este jueves por 2-3 a la de Guatemala y la eliminó de la carrera por la clasificación al Mundial de 2026, en un dramático partido de la quinta jornada del Grupo A de las eliminatorias de la Concacaf disputado en la capital guatemalteca.

Los 'canaleros' alcanzaron 9 puntos, mientras que Guatemala, pese al empuje de su afición en el estadio Manuel Felipe Carrera, se estancó en 5 unidades y se despidió de sus aspiraciones mundialistas.

Panamá impuso su autoridad en la primera mitad gracias a un doblete de Cecilio Waterman (minutos 30 y 44), quien silenció 'El Trébol' y puso el 0-2 antes del descanso.

En la segunda mitad, el equipo dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena reaccionó con ímpetu. Arquímides Ordóñez, quien ingresó de cambio, descontó al minuto 69.

La euforia local explotó cuando Rudy Muñoz, también suplente, igualó 2-2 al minuto 74 en un gol que fue convalidado por el VAR.

Sin embargo, la alegría guatemalteca duró poco. José Fajardo, quien también había entrado de relevo, aprovechó una desconcentración defensiva y anotó el 2-3 definitivo al minuto 78.

Con estos resultados, Panamá y Surinam lucharán por obtener la clasificación directa al Mundial, mientras que El Salvador y Guatemala están matemáticamente eliminados. En la última jornada, el próximo 18 de noviembre, Guatemala se enfrentará a Surinam y Panamá a El Salvador.

- Ficha técnica:

2. Guatemala: Nicholas Hagen; José Ardón, José Pinto, José Rosales, Aaron Herrera; Rubio Mendez (Arquímides Ordóñez, m.56), Stheven Robles (Rudy Muñoz, m.45), Antonio López (Pedro Altán, m.56); José Morales, Óscar Santis (Darwin Lom, m.85) y Jonathan Franco (Olger Escobar, m.66). Seleccionador: Luis Fernando Tena.

3. Panamá: Orlando Mosquera; César Blackman, Fidel Escobar, Cristian Martínez (Alberto Quintero, m.79), Adalberto Carrasquilla (Edward Cedeño, m.83); Azarias Londoño (José Rodríguez, m.63), Carlos Harvey, Eric Davis, Andrés Andrade; Cecilio Waterman (José Fajardo, m.63) y Aníbal Godoy. Seleccionador: Thomas Christiansen.

Goles: 0-1, m.30: Cecilio Waterman. 0-2, m.44: Cecilio Waterman. 1-2, m.69: Arquímides Ordóñez. 2-2, m.74: Rudy Muñoz. 2-3, m.78: José Fajardo.

Árbitro: Óscar Ramos, de México. Amonestó a Carlos Harvey (m.59) y Éric Davis (m.88) de Panamá.

Incidencias: partido de la quinta fecha del Grupo A de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026, jugado en el estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol) en la Ciudad de Guatemala.