Von der Leyen defiende que el préstamo con activos rusos congelados es "la manera más eficaz" de apoyar a Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido este jueves que los préstamos de reparación para apoyar a Ucrania usando la liquidez de los bienes rusos congelados es "la manera más eficaz" de sostener a Kiev, avisando que las alternativas pasan por emitir deuda común con el presupuesto comunitario o a través de créditos bilaterales con Ucrania.

"Esta es la manera más eficaz de sostener la defensa y la economía de Ucrania, y la forma más clara de hacer entender a Rusia que el tiempo no juega a su favor", ha afirmado la presidenta comunitaria en un discurso ante el Parlamento Europeo sobre su propuesta de utilizar los activos rusos congelados en la UE para los préstamos que mantengan a Ucrania en la batalla.

Von der Leyen ha detallado que el mecanismo se basaría en el saldo en efectivo de los activos inmovilizados. "Otorgaríamos un préstamo a Ucrania, que Ucrania reembolsaría si Rusia paga las reparaciones", ha expuesto, sobre una opción en la que el Ejecutivo europeo trabaja con Bélgica, sede del depósito de fondos Euroclear en donde se encuentran la mayor parte de estos activos.

El Gobierno belga insiste en que se trata de una "confiscación" que le expone ante futuras reclamaciones rusas y pide garantías legales de que el resto de socios le respaldarán si en el futuro Moscú le exige responsabilidades.

