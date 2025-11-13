Viernes 14 de noviembre de 2025

.

FÚTBOL MUNDIAL

Redacción deportes. Alemania visita este viernes a Luxemburgo, Croacia recibe a Islas Feroe, Polonia a Países Bajos e Irlanda del Norte a Eslovaquia en los partidos más destacados de la fase de clasificación para el Mundial de 2026.

.

TENIS FINALES ATP

Redacción deportes. El italiano Jannik Sinner, vigente campeón y ya clasificado para semifinales, se enfrenta al estadounidense Ben Shelton, ya eliminado, en la última jornada del Grupo Bjorn Borg de las Finales ATP, en un partido intrascendente (14.00). A las 20.30 el alemán Alexander Zverev y el canadiense Felix Auger Aliassime se juegan el segundo billete para semifinales.

.

MOTOCICLISMO MUNDIAL

Cheste (Valencia). Entrenamientos libres (08.00 a 15.00 GMT) del Gran Premio de Valencia, vigésimosegunda y última cita de los Mundiales de Motociclismo, que se celebra este fin de semana en el circuito Ricado Tormo de Cheste.

.

INDUSTRIA DEL DEPORTE

AGENDA INFORMATIVA

.

BALONCESTO

- NBA (-1 GMT): New York Knicks-Miami Heat y Orlando Magic-Brooklyn Nets (01.00), Detroit Pistons-Philadelphia 76ers (01.30), Houston Rockets-Portland Trail Blazers, Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets, Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings y New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers (02.00), Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers (02.30) y San Antonio Spurs-Golden State Warriors (03.30).

- Euroliga. 11ª jornada: Barcelona-Virtus de Bolonia (FOTO).

.

FÚTBOL

- Fase clasificación para el Mundial 2026. Europa (FOTO)(-1 GMT): Grupo A: Luxemburgo-Alemania (20.45), Eslovaquia-Irlanda del Norte (20.45). Grupo G: Finlandia-Malta (18.00), Polonia-Países Bajos (20.45). Grupo L: Croacia-Islas Feroe (20.45), Gibraltar-Montenegro (20.45).

- Mundial Sub-17, en Catar (hasta 27)(-1 GMT). Dieciseisavos de final: Zambia-Mali (13.30), Portugal-Bélgica (13.30), Suiza-Egipto (14.00), Francia-Colombia (14.30), Argentina-México (15.45), Irlanda-Canadá (16.15), EEUU-Marruecos (16.45), Brasil-Paraguay

- Amistosos (-1 GMT): Japón-Ghana (11.20), Corea del Sur-Bolivia (12.00)(FOTO), Túnez-Jordania (17.45), Angola-Argentina, en Luanda (17.00), Uzbekistán-Egipto (17.00), Arabia Saudí-Costa de Marfil (17.45), Marruecos-Mozambique (20.00) y Venezuela-Australia, en Houston (02.00 del sábado).

- Argentina. Comienza la decimosexta y última jornada de la fase inicial del Torneo Clausura del fútbol argentino, con la disputa del duelo entre Lanús y Atlético Tucumán.

- El Salvador. Se juegan, en jornada única el domingo, seis partidos correspondientes a la jornada 22 del Torneo Apertura del fútbol de El Salvador, la última de la fase regular de la liga que es liderada por el Luis Ángel Firpo, equipo del técnico costarricense Marvin Solano.

- Paraguay. El técnico de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, ofrece una conferencia de prensa previo al partido amistoso contra Estados Unidos del 15 de noviembre próximo, que es preparatorio al Mundial de 2026. (FOTO)

.

FÚTBOL AMERICANO

- Madrid. Actividad de los Miami Dolphins y los Washington Commanders antes de su duelo del domingo en el estadio Santiago Bernabéu y ruedas de prensa de ambos equipos (FOTO)(VÍDEO).

.

GOLF

- DP World Tour. DP World Tour Championship, en el club Jumeirah Golf Estates de Dubai (hasta 16).

.

MOTOCICLISMO

- Entrenamientos libres (08.00 a 15.00 GMT) del Gran Premio de Valencia, 22ª y última cita de los Mundiales, en el circuito Ricado Tormo de Cheste. (FOTO)

.

POLIDEPORTIVO

- Industria del deporte

.

TENIS

- Finales ATP, en Turín (Italia) (hasta 16) (FOTO).

