Verizon planea recortar 15.000 puestos de trabajo, según The Wall Street Journal

Nueva York, 13 nov (EFE).- El gigante de las telecomunicaciones Verizon planea recortar unos 15.000 puestos de trabajo para reducir costes, según informa este jueves The Wall Street Journal (WSJ).

El rotativo, que cita fuentes conocedoras del tema, señala que Verizon tiene previsto llevar a cabo estos recortes la próxima semana, ante la creciente competencia en el sector de servicios inalámbricos y de internet doméstico (como la fibra óptica).

Estos serían los mayores recortes de la historia de Verizon, que también planea convertir unas 200 tiendas en franquicias, lo que llevará a que los trabajadores afectados dejen de ser empleados directos de la compañía, de acuerdo con el WSJ.

Además, son los primeros despidos de la empresa bajo la dirección de Dan Schulman, que fue nombrado director ejecutivo en octubre y que antes de asumir el cargo en Verizon fue el máximo ejecutivo de PayPal.

Ese mes, Schulman reconoció que Verizon se encuentra "en un momento crítico", pero aseguró que la compañía tiene "una clara oportunidad de redefinir" su trayectoria e incrementar sus métricas financieras clave.

"Maximizaremos nuestras propuestas de valor, reduciremos nuestros costes de servicio y optimizaremos nuestra asignación de capital para satisfacer a nuestros clientes y generar un crecimiento sostenible a largo plazo para nuestros accionistas”, dijo entonces.

Según el WSJ, Verizon ha perdido en los últimos tres trimestres "abonados clave" en sus servicios de telefonía de pospago por la competencia de otras empresas.

En concreto, en el último trimestre la empresa perdió 7.000 conexiones de telefonía de pospago, una cifra que decepcionó a los analistas de Wall Street, que esperaban un incremento de 19.000.

Tras conocerse la noticia, las acciones de la compañía subían un 1,38 % en la bolsa neoyorquina. EFE