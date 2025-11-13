Agencias

Rutte defiende la respuesta aérea de la OTAN a las incursiones rusas en su espacio aéreo

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha reivindicado este jueves la respuesta aérea de la OTAN a las recientes incursiones de drones y aeronaves rusas en el espacio aéreo aliado.

En su visita al Mando Conjunto Aliado de la Fuerza de Brunssum, Países Bajos, el secretario general aliado ha valorado el trabajo de este mando, uno de los tres principales en Europa, para defender el flanco norte y este.

"Estas son zonas donde Rusia intenta constantemente poner a prueba nuestra determinación y nuestras respuestas", ha aseverado el ex primer ministro neerlandés, para a renglón seguido reivindicar la reacción de la OTAN a la oleada de incidentes en el espacio aéreo aliado.

"La OTAN ha respondido de manera rápida y decisiva a las violaciones del espacio aéreo por parte de Rusia, y cada día nuestra sólida presencia sobre el terreno demuestra nuestra determinación", ha afirmado, apuntado que el mando de Brunssum es clave para que la postura de la OTAN "se mantenga fuerte y creíble, sin importar la amenaza o provocación".

Rutte ha apuntado que las fuerzas terrestres de la OTAN en el flanco oriental, con los batallones multinacionales en ocho países aliados, "envían una señal clara a cualquier adversario de que la OTAN se toma en serio su misión de protegerse mutuamente".

