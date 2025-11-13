Mike Sainristil (Commanders): "Queremos formar parte de la historia siendo el primer equipo que gana en España"

El 'cornerback' de los Washington Commanders Mike Sainristil ha comentado este jueves que el partido de la NFL de este domingo en el Santiago Bernabéu (15.30 horas) ante los Miami Dolphins es "una gran oportunidad" para jugar en "un estadio precioso", en el que pueden "formar parte de la historia" siendo el primer equipo de la competición estadounidense que gana un partido en España.

"Es una gran oportunidad para jugar en un estadio precioso. Además, queremos formar parte de la historia por ser el primer equipo que gana un partido de NFL en España. Es una oportunidad increible", afirmó el 'cornerback' de los Commanders en una rueda de prensa previa al partido ante los Dolphins de la NFL que se disputará en el Bernabéu.

Sainristil "aprecia mucho" venir a España y hacer que su deporte, el fútbol americano, "siga creciendo". "Nunca rechazaría jugar un partido fuera de Estados Unidos, pero esa es mi opinión", agregó sobre el hecho de disputar un partido de temporada regular fuera de Estados Unidos.

"Estoy muy emocionado porque mi mujer y yo siempre hemos hablado de viajar a Europa para ver un partido de fútbol, porque nos encanta y somos muy aficionados al fútbol. La afición que hay en Europa nos emociona", expresó el Sainristil por el hecho de poder jugar en uno de los estadios más importantes del mundo.

También destacó lo importante que está siendo la semana para el equipo, ya que pueden tener "dos o tres días juntos" para hacer equipo. "Son formas divertidas de estar juntos. Esa parte normalmente te las pierdes. Me ha gustado hablar con los compañeros de equipo porque a veces la línea defensiva no habla nunca con la ofensiva. Hay equipos en los que no conoces a alguien del equipo hasta más avanzada la temporada", argumentó.

Por su parte, el 'tight end' de los Commanders Zach Ertz dijo que espera que sea "una gran semana" pero que lo principal es "salir a jugar al fútbol" y centrarse en el partido porque "queda mucha temporada", aunque les gustaría estar en "mejor situación clasificatoria". "El Bernabéu es un sitio muy especial, donde juega uno de los mejores equipos de Europa. Es emocionante jugar aquí", agregó.

En cuanto al rechazo de parte del fútbol español a jugar un partido de Liga fuera de España, Ertz señaló que hay "diferencias" entre los deportes. "En fútbol americano jugamos una vez por semana. Entiendo que tengan sus dudas porque ellos tienen un calendario mucho más cargado. Para es especial jugar en otros paises, pero entiendo que puedan estar en contra", razonó.