La Delegación del Gobierno en Canarias firma 168 expedientes de menores migrantes para su traslado a península

La Delegación del Gobierno en Canarias ha concluido y firmado 168 expedientes de menores migrantes no acompañados para su traslado a península desde la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria en la comunidad autónoma y en aplicación tanto del artículo 5 como de la disposición adicional primera del Real Decreto 658/2025.

Los expedientes de traslado tramitados por la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas y la de Santa Cruz de Tenerife, han sido resueltos por la Delegación del Gobierno en Canarias y se suman los 71 archivados por mayoría de edad de la persona migrante y/o por informe negativo del Ministerio Fiscal, según ha informado el organismo institucional en nota de prensa.

Finalmente señalan que de acuerdo con el citado Real Decreto por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, desde la notificación de la resolución de ubicación y traslado, la Comunidad Autónoma de Canarias debe ejecutar la salida del menor hacia la autonomía de destino en un plazo máximo de cinco días naturales.

