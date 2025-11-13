Kiir despoja de todos sus cargos al vicepresidente sursudanés Bol Mel, considerado posible sucesor

El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, ha cesado este miércoles a Benjamin Bol Mel como vicepresidente y líder adjunto del gobernante Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM), en un día en el que también ha destituido a varios altos cargos cercanos al que era considerado uno de sus posibles sucesores.

El ya exvicepresidente, quien ascendió al cargo en febrero de este año, ha sido además despojado de su rango en el Servicio de Seguridad Nacional (SNN) y degradado de general a soldado raso, según el decreto presidencial leído en la cadena de televisión estatal.

El Ejecutivo sursudanés ha anunciado el despido de Bol Mel sin dar más explicaciones al respecto ni nombrar un sustituto, horas después de que se le retirara el equipo de seguridad desplegado en su residencia en la capital, Juba, de acuerdo a las informaciones recogidas por Radio Tamazuj.

Horas antes, la oficina del vicepresidente ha indicado en un comunicado que éste ha pasado la jornada "desempeñando diligentemente sus funciones oficiales como de costumbre". En la nota, difundida en su cuenta de la red social Facebook, ha salido al paso de unos "rumores infundados que circulan en redes sociales" sobre una inminente destitución.

"(Bol Mel) está impulsando el programa de reforma económica nacional, fortaleciendo las instituciones y garantizando que los recursos del país se aprovechen en beneficio directo de sus ciudadanos. A medida que esta labor transformadora cobra impulso, se prevé que algunas personas, movidas por intereses egoístas, intenten engañar al público y descarrilar el programa del presidente (Kiir) de paz, unidad y una economía que funcione para todos", ha esgrimido, antes de hacer un llamamiento a la unidad de los ciudadanos para "consolidar los logros alcanzados hasta ahora y hacer realidad nuestras aspiraciones de desarrollo nacional bajo el liderazgo del presidente".

Bol Mel, de 52 años, fue nombrado vicepresidente y jefe del grupo económico del Ejecutivo sursudanés en febrero de este año, reemplazando el veterano político James Wani Igga. En mayo, también fue designado primer vicepresidente del SPLM y en septiembre ascendió al rango de general del SSN. Estos ascensos se han interpretado como un signo de su creciente influencia en el partido y en el Gobierno, en medio de las especulaciones sobre el sucesor de Kiir después de que el primer vicepresidente, Riek Machar, fuera acusado de traición a principios de este año.

Adeás, el presidente ha destituido, en otros decretos separados, a Paul Logale Jumi como secretario general del SPLM, a Addis Abeba Othow como gobernador del Banco de Sudán del Sur y a Simon Akuei Deng, comisionado general de la Autoridad de Ingresos de Sudán del Sur (SSRA), funcionarios que, según recoge Radio Tamazuj, fueron nombrados a propuesta de Bol Mel.