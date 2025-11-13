Joan Laporta: "Messi debería tener una estatua en el Camp Nou"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, adelantó este jueves que Leo Messi "debería tener una estatua en el Camp Nou", como parte del reconocimiento y homenaje que espera dar al legendario '10' azulgrana.

"Messi se merece el homenaje en Can Barça, el más bonito del mundo, y también junto con la junta directiva, los compañeros, siempre pensamos que se tiene que hacer algo más por Messi. Yo creo que Messi debería tener una estatua en el Camp Nou", dijo.

El presidente azulgrana asistió a la presentación del libro 'Jo vaig viure a La Masia', del periodista Xavi Torres, y fue más allá sobre su idea del homenaje que Messi merece. "Si también la tienen Kubala, Cruyff, creo que sería de justicia que Leo tuviera su estatua. Es de estos jugadores de referencia, que nos han marcado una época a todos", afirmó.

Messi, que entró y posó esta semana en el Camp Nou sin que supiera la directiva azulgrana de su visita, tuvo una salida traumática del cuadro azulgrana a pesar de ser considerado el mejor futbolista de la historia. "Estamos trabajando en eso, tiene que estar de acuerdo la familia. Cuando sea el momento y tengamos el diseño, lo plantearíamos", apuntó.

"A nosotros nos agradaría mucho, a todo el barcelonismo le encantaría el hecho de tener una estatua de Leo Messi donde están las grandes figuras de la historia del Barça", terminó un Laporta que siempre se mostró partidario de un gran homenaje al argentino, aunque no evitó las lágrimas del '10' en agosto 2021, cuando se marchó contra su voluntad al París Saint-Germain.