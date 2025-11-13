Expertos, pacientes y familiares piden una atención "integral y respetuosa" a los colectivos vulnerables con Alzheimer

Expertos, pacientes y familiares han pedido una atención "integral y respetuosa" para aquellos colectivos vulnerables con Alzheimer, como lo son las personas con síndrome de Down y los mayores pertenecientes al colectivo LGTBIQ+, que debe ir acompañada de una mayor investigación y visibilidad de los mismos.

La coordinadora de la Red Nacional de Vida Adulta y Envejecimiento de Down España, Nagore Nieto Ripa, ha subrayado que las características biológicas del síndrome de Down, como el envejecimiento celular precoz, incrementan la prevalencia del Alzheimer en este colectivo, sumándose a los factores psicosociales que aceleran el deterioro funcional y que complican el diagnóstico.

Así se ha pronunciado durante el XI Congreso Nacional de Alzheimer y XV Congreso Iberoamericano de Alzheimer, organizado por la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA), el Consell Insular d'Eivissa y Alzheimer Iberoamérica (AIB), junto con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ibiza y Formentera.

Es por ello por lo que ha instado a avanzar en el conocimiento de las necesidades en la etapa adulta de estas personas, y es que el 86 por ciento de las personas con síndrome de Down considera importante prepararse para esta etapa, y más del 80 por ciento demanda información sobre cambios, recursos y salud, según datos de la asociación.

Desde la Red Nacional también se ha reivindicado la creación de procesos diagnósticos especializados, la promoción de la planificación anticipada y ofrecer alternativas inclusivas.

Por su parte, el coordinador del Área de Formación e Investigación de la Fundación 26 de Diciembre, Víctor Mora, ha destacado que las personas mayores LGTBIQ+ sufren una doble discriminación que tiene que ver con su edad y su orientación sexual, provocando exclusión y afectando al bienestar social y emocional de estas personas.

Por este motivo, la Fundación busca crear espacios seguros y garantizar una atención digna a través de proyectos de vivienda, cuidados, socialización y preservación de la memoria afectiva del colectivo.

Este proyecto, realizado junto con CEAFA, pretende intercambiar conocimiento y ofrecer atención sociosanitaria inclusiva a personas diversas con demencia, defendiendo el derecho a la dignidad, igualdad y no discriminación.