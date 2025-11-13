Exenviado de EEUU para Venezuela: "Será una misión cumplida cuando Maduro se vaya"

Washington, 13 nov (EFE).- El exenviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, aseguró este jueves que el objetivo de la Administración del presidente, Donald Trump, debe ser acabar con el Gobierno de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, pero que para ello el mandatario debe emprender aún más acciones de presión sobre Caracas.

"Será una misión cumplida (para el Gobierno Trump) cuando Maduro se vaya", aseveró hoy en un foro en el Atlantic Council, laboratorio de ideas de Washington, Abrams, quien consideró que en el actual pulso entre la Casa Blanca y la Administración Maduro solo puede "ganar uno o el otro".

En cualquier caso, el exdiplomático insistió en que el mandatario estadounidense, que recientemente dijo en una entrevista televisada que los días de Maduro "están contados", "debe hacer más" si quiere derrocar al chavismo.

Abrams, pieza clave en la campaña de Trump para sacar en su primer mandato a Maduro del poder, es un "régimen criminal", lo que, según él, hace difícil negociar con Venezuela: "Tiene que haber algún tipo de levantamiento. Una de las cosas que la oposición venezolana debería estar diciendo es que su país necesita un ejército y debería ser un ejército mejor entrenado, equipado y pagado".

El foro se celebró pocos días después de la llegada al Caribe del portaaviones más grande y sofisticado de Estados Unidos, el USS Gerald Ford, y su grupo de ataque, que se han unido al nutrido contingente de destructores o buques de desembarco anfibio que Washington tiene desplegados frente a las costas venezolanas desde verano.

Para Abrams, sin embargo, la Armada de EE.UU. no puede permanecer mucho más tiempo en la región.

"No puedes mantener al Gerald Ford en el Caribe hasta julio. Si Nicolás Maduro sigue ahí hasta el final, entonces él ganará. Todo tiene que ver con sobrevivir", añadió.

Abrams también se refirió a las palabras del ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, que negó las informaciones sobre la petición de ayuda militar de Venezuela a Moscú a raíz de la escalada de las tensiones con Estados Unidos: "Rusia no va a hacer nada", aseguró el exenviado estadounidense.

Para otra de las panelistas, la exresponsable del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson, la llegada del portaaviones forma parte de una "campaña de presión" que busca aumentar el músculo militar exhibido ante Venezuela.

"Creo que la Administración (Trump) ha sido muy clara en términos de las drogas que vienen a este país (procedentes de Venezuela) y la crisis de emergencia que tenemos en nuestras manos", anotó la generala retirada, que defendió la destrucción de una veintena de supuestas narcolanchas que han acompañado el despliegue militar en el Caribe y han acarreado la muerte de unos 70 "narcoterroristas", como los califica Washington.

Richardson insistió en que esto es una "prioridad" para el presidente y, en relación con la campaña antidrogas de Washington, aseguró que desde el Comando Sur ha logrado concluir que las "actividades ilegales" de las que se acusa al Gobierno de Nicolás Maduro generarían unos 358.000 de dólares anuales. EFE